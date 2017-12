Elevii NASA, la un pas de a rata finala

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa care s-au calificat (pentru al şaselea an consecutiv) la finala concursului internaţional Space Settlement Design Competition organizat de centrul NASA din Houston, Texas, sunt puşi în imposibilitatea de a participa la competiţie. În ciuda faptului că sunt singurii din ţară care au reuşit această performanţă, nimeni nu pare interesat să-i sponsorizeze pentru a aduce României încă un premiu la prestigioasa competiţie. Organizatorii asigură participanţilor doar cazarea (în Houston, unde se desfăşoară competiţia) pe patru zile, în perioada 31 iulie - 3 august (în prima zi are loc primirea participanţilor şi ultima zi este rezervată plecării acestora). Având în vedere complexitatea competiţiei, pregătirile pe care fiecare echipă trebuie să le facă înainte de demararea acesteia impun prezenţa la locul de desfăşurare a concursului cu câteva zile înainte. Prin urmare, participanţii trebuie să facă rost atât de bani pentru transport, cât şi pentru cele 2-3 zile de cazare în plus. „În urma unui calcul făcut împreună cu elevii, avem nevoie de aproximativ 65.000 de lei. În acest moment nu am reuşit să strângem nici măcar un leu, iar plecarea este programată pentru 27 iulie”, a declarat profesorul coordonator Ion Băraru, din cadrul CNMB. În cadrul concursului NASA, echipele finaliste au fost organizate în patru companii, fiecare urmând să colaboreze cu alte trei echipe, din ţări diferite. În cazul în care echipa CNMB nu se va putea prezenta, compania din care aceasta face parte va avea de suferit. „Pe lângă faptul că ne vom face de râs, îi vom pune în dificultate şi pe colegii noştri din alte ţări. Sperăm să strângem bani măcar pentru o parte dintre elevi, pentru a nu da peste cap întreaga competiţie”, a adăugat prof. Ion Băraru.