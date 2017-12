Elevii nu vor să poarte uniforme

10:05:41 / 05 Iunie 2015

Reticentele sunt explicabile

Repulsia elevilor fata de uniforme este oarecum explicabila,pentru ca le repugna sa poarte ceva anost,de prost gust asa cum e obiceiul in Romania cand e vorbe de exigente de calitate si aspect. Daca s-ar lua modele din tarile in care elevii poarta cu mandrie uniformele ar fi altceva,dar se stie ca la noi,deciziile apartin mereu si mereu unor oameni dusi cu pluta in domeniu. O salopeta urata mai treaca-mearga,esti cu ea doar la munca,in fabrica,insa cu uniforma iesi totusi pe strada,ori la noi se practica achizitii dupa cat costa, nu si daca uniforma va fi purtata cu jena,ca o zeghe de puscarias.