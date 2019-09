Elevii români au cele mai lungi vacanțe de Crăciun și Paște

Conform calendarului anului școlar 2019-2020, de Sărbători, elevii din țara noastră vor avea 41 de zile de vacanță. Mai exact, vacanța de Crăciun va avea 23 de zile, iar cea de Paște, 18 zile. Sunt cele mai lungi perioade de vacanță din întreaga Uniune Europeană, atât pentru perioada liberă de Crăciun, cât și pentru cea acordată cu prilejul Sărbătorilor Pascale, potrivit Raportului Eurydice al CE despre organizarea timpului școlar în Europa, publicat săptămâna care s-a încheiat.În țările Uniunii Europene, durata vacanței de Crăciun variază între 7 și 23 de zile. În acest an, numărul maxim de zile de vacanță a fost înregistrat în România. La polul opus, cu cele mai puține zile de vacanță, se află Slovenia. Vacanța de Paște este, de asemenea, mult mai lungă în România comparativ cu alte țări europene. Este vorba despre 18 zile. În Lituania și Finlanda, această vacanță durează numai 4 zile. În trei țări - Suedia, Olanda și Letonia, această vacanță nu există. În schimb, există o vacanță de primăvară. Precizăm că durata vacanței de Crăciun și a celei de Paște a fost mărită în acest an, după ce Ministerul Educației Naționale a decis să elimine vacanța inter-semestrială de la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie și micșorarea semestrului întâi cu aproape trei săptămâni. În plus, România este una dintre cele 4 țări din UE, alături de Cipru, Ungaria și Grecia, care nu are nici o vacanță intermediară în perioada dintre Crăciun și Paște. Primul semestru are 15 săptămâni. El se încheie în data de 20 decembrie 2019. Semestrul al doilea are 25 de săptămâni. Începe pe 13 ianuarie 2020 și se termină în data de 12 iunie 2020. În acest semestru este o singură vacanță, cea de Paște, după 3 luni de la debutul semestrului.