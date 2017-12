Elevii români care au primit calculatoare au rezultate slabe la şcoală

Elevii români au rezultate mai slabe la şcoală după ce au primit calculatoare prin programul guvernamental \"200 de euro pentru un calculator\", potrivit rezultatelor unui studiu realizat în România în 2009, publicat de cotidianul american New York Times. Studiul a fost realizat de profesorul Ofer Malamud de la Universitatea din Chicago şi de românul Cristian Pop-Eleches de la Universitatea Columbia, şi s-a bazat pe o cercetare făcută în România în 2009, după derularea programului susţinut de Guvern prin care elevii şi studenţii cu venituri reduse pot beneficia de un ajutor de 200 de euro din partea statului pentru a-şi cumpăra un calculator. Utilizarea calculatoarele a dus la scăderea rezultatelor obţinute de elevi la şcoală, arată studiul. \"Am înregistrat un efect negativ al cunoştinţelor în rândul elevilor\", a declarat Ofer Malamud. Familiile cu venituri reduse au primit cu bucurie măsura Guvernului, gândindu-se că aceste calculatoare vor avea rolul de a-i ajuta pe copii la teme. Copiii le-au folosit zilnic, dar pentru a se juca, pentru că majoritatea gospodăriilor din România nu sunt conectate la internet, se mai arată în articol. Rezultatele slabe au înregistrat elevii mai ales la matematică, limba engleza şi limba română. Studiul, care arată că singurul efect pozitiv asupra elevilor adus de achiziţionarea computerului este îmbunătăţirea competenţelor digitale, va fi publicat în întregime anul viitor în Quarterly Journal of Economics. Un studiu asemănător realizat în SUA de profesori de la Universitatea Duke a avut rezultate similare - elevii au obţinut rezultate mai slabe la matematică între 2000 şi 2005, după introducerea la scară largă a conectării la internet.