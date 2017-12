Elevii Școlii ”Gheorghe Țițeica”, Moși Crăciun pentru o zi

Școala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din Constanța, a derulat în săptămâna 14 - 18 decembrie, o campanie de strângere de cadouri pentru copiii care cresc în medii defavorizate, care sunt instituționalizați sau care suferă de boli grave. Familiile multora dintre elevii instituției amintite au fost extrem de generoase, donând jucării și haine noi sau foarte puțin folosite, pentru copii de vârste între 3 și 12 ani. Activitatea a fost coordonată de către prof. Georgeta Buzgaru, împreună cu învățătorii și diriginții din această școală. Aceste ajutoare s-au îndreptat către cei 37 de elevi ai Școlii Primare nr. 4 din Poiana și către copiii bolnavi de cancer internați în Spitalul Județean Constanța, prin fundația”Dăruiește aripi!”, cu care Școala ”Gheorghe Țițeica” are un protocol de colaborare cuprinzând mai multe activități similare ce au loc pe parcursul întregului an școlar. Elevii din Poiana au oferit un minispectacol de colinde vizitatorilor, la școală aflându-se și părinții micuților. Spre sfârșitul săptămânii trecute, elevii clasei a V-a D, coordonați de prof. Dorina Șacu, au făcut o vizită copiilor instituționalizați din centrul ”Micul Rotterdam”. Aceștia au lucrat împreună felicitări și suveniruri de Crăciun, după care și le-au dăruit reciproc, scriindu-și urări cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. ”Am încheiat o săptămână extrem de solicitantă, dar plină de satisfacții, deoarece am reușit, înainte de marea sărbătoare a Crăciunului, să aducem un strop de bucurie în sufletele copiilor mai puțin norocoși, a căror suferință nu poate să nu înduioșeze. Elevii școlii noastre s-au implicat cu multă dăruire, ca de fiecare dată când se inițiază astfel de acțiuni de voluntariat”, a declarat coordonatoarea activității, prof. Georgeta Buzgaru.