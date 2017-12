Elevii se plîng că nu pot descărca de pe internet subiectele examenelor naţionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC) a publicat, luni, subiectele de la testele naţionale şi de la examenul de bacalaureat pe pagina electronică www.subiecte2007.edu.ro, sub formă de imagini needitabile. Subiectele pot fi analizate, iar eventualele greşeli pot fi sesizate în perioada 15 ianuarie – 16 februarie. Ministerul Educaţiei primeşte observaţiile la adresele testenationale@snee.ro şi bacalaureat@snee.ro, iar în data de 16 februarie subiectele vor fi declarate definitive, urmînd ca forma finală a acestora să fie publicată în data de 17 februarie. În data de 28 februarie, inspectoratele şcolare vor distribui gratuit, la toate unităţile de învăţămînt, variantele de subiecte, sub formă de broşuri. Publicarea subiectelor pentru examenele naţionale i-a determinat pe cei interesaţi să ia cu asalt siteul Ministerului Educaţiei. Mulţi au vrut să descarce aceste subiecte însă au constatat că acest lucru nu se poate face pentru că sînt într-un format care nu permite această operaţiune. Ministerul Educaţiei susţine că s-a ales această formă de publicare pentru ca subiectele să nu poată fi modificate, după publicare. Majoritatea elevilor reclamă forma subiectelor, alţii cred că cele o sută de subiecte la o materie sînt foarte multe. Mulţi cred că textul la prima vedere la limba şi literatura română este prea dificil. Există însă şi alte plîngeri. De exemplu, unii protestează că persoanele care au terminat „acum 20 de ani” au fost neglijate. Şi la subiectele pentru bacalaureat elevii se plîng că sînt prea multe variante şi că acestea sînt prea dificile, însă majoritatea reclamă tot forma sub care acestea sînt postate pe pagina electronică a Ministerului Educaţiei. Textul tipărit este de o calitate foarte slabă, citirea lui fiind dificilă, chiar imposibilă, spun şi unii părinţi. Mai mulţi elevi reclamă că subiectele de la matematică şi de la limba şi literatura română pentru examenul de bacalaureat sînt prea grele, atrăgînd atenţia că la subiectele de la română sînt şi multe greşeli. Unii chiar cred că ministerul se răzbună în acest an pentru ceea ce s-a întîmplat anul trecut. În ceea ce priveşte cerinţele, cei mai mulţi elevi consideră că sînt exagerate, iar în cazul disciplinei matematică ei cred că numai olimpicii au şansa să ia nota 10. Majoritatea plîngerilor trimise de elevi şi profesori către Ministerul Educaţiei sînt legate de formatul subiectelor de la examenele naţionale de pe internet, elevii reproşînd faptul că subiectele trebuie salvate individual şi nu pot fi citite, după ce sînt tipărite.