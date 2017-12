Elevii trebuie să știe! Când se desfășoară Bac-ul 2016

Elevii care au intrat în clasa a XII-a acum câteva zile au aflat deja când vor susține probele celui mai important examen din viața de licean. Calendarul de desfășurare a examenului de Bacalaureat 2016 a fost publicat în „Monitorul Oficial“ în această săptămână. Potrivit documentului, înscrierea candidaților pentru prima sesiune de examen începe între 30 mai și 3 iunie. Între 13 și 15 iunie încep evaluările competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, de pe 15 pe 17 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar de pe 21 până pe 24 iunie are loc evaluarea competențelor digitale. Probele orale ale Bac-ului se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, care se va desfășura între 27 iunie și 1 iulie. Elevii participă la probele scrise ale examenului de Bac începând de pe 4 iulie, când are loc proba la Limba și literatura română, pe 5 iulie - proba la Limba și literatura maternă, iar pe 6 iulie se va desfășura proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie). Ultima examinare din cadrul Bacalaureatului are loc pe 8 iulie, când, potrivit calendarului, se va desfășura proba la alegere a profilului și specializării. Elevii vor afla primele note pe 12 iulie, până în ora 16.00, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 16 iulie.