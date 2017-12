Elevii vor circula gratis? Direcţia Financiară din Primărie tace. Urmează CL

12:22:58 / 23 August 2017

transport gratuit elevi + trasee noi de transport

Ar fi extraordinar daca transportul ar fi gratuit pt elevi, dar sa fie introduse si trasee noi, pt ca eu ca sa ajung la liceu nu pot sa merg cu autobuzele din oras pt ca statiile sunt foarte departe si intarzii la scoala. Invat dupa amiaza si termin orele la ora 7 seara. As face cam 1 ora ca sa ajung la scoala si o ora ca sa vin acasa, iar dupa 7 ore de scoala + 2 ore transport + lectii, cred ca oricine s-ar simti foarte obosit, chiar si Primarul. Microbuzele, care sunt cam murdare, au totusi trasee mai bune si ajung in 20 de minute la scoala. Ar fi bine ca gratuitatea sa fie si pe microbuze daca nu se fac trasee noi, pt ca ma costa lunar 80 de lei transportul. Succes cu acest proiect, sa dea Domnul sa se puna in aplicare!!!