Elevul arestat pentru trafic de droguri, eliberat

Liceanul arestat la sfîrşitul săptămînii trecute sub acuzaţia de trafic de droguri de risc a fost pus în libertate ieri de magistraţii Curţii de Apel Constanţa. „Instanţa a admis recursul declarat de Ciprian Dinescu împotriva măsurii de arest preventiv dispuse de Tribunalul Constanţa, a casat încheierea de şedinţă şi a înlocuit măsura de arest preventiv cu aceea de a nu părăsi localitatea. Celuilalt inculpat din dosar, Mihai Bogdan Eftimie, i-a fost respins recursul. Pentru Dinescu, care este elev în clasa a XII-a, Curtea a constatat că nu este îndeplinită condiţia privind pericolul pentru ordinea publică, deoarece el are doar 18 ani, urmează să susţină examenul de bacalaureat, iar din modalitatea în care s-a comis fapta nu rezultă că lăsarea sa în libertate ar prezenta pericol pentru ordinea publică”, a declarat magistratul Zoiţa Frangu, purtător de cuvînt al Curţii de Apel Constanţa, Secţia Penală. Judecătorul a mai declarat că Dinescu ar fi spus în faţa instanţei că, deşi membrii reţelei de trafic de droguri i-au cerut să vîndă haşiş colegilor de liceu, el ar fi refuzat. Reamintim că Ciprian Dinescu, de 18 ani, a fost prins în flagrant, vinerea trecută, în parcarea unei benzinării situate la intrarea în staţiunea Mamaia, în timp ce încerca să-i vîndă 50 de grame de haşiş unui ofiţer sub acoperire. Potrivit anchetatorilor, el este elev în clasa a XII-a la liceul Economic 2 şi cerea în schimbul drogurilor suma de 1.000 de euro. Asupra sa, poliţiştii de la Antidrog au găsit nouă batoane de haşiş învelite în staniol pe care liceanul le păstra într-o tabacheră. Prin extinderea cercetărilor, procurorii au ajuns la un alt membru al reţelei, Mihai Bogdan Eftimie, de 31 de ani, din Constanţa, despre care procurorii spun că ar fi cel care aducea rezina de canabis din Franţa. Oamenii legii nu au reuşit să afle prin ce punct de frontieră au fost introduse drogurile în ţară. Bărbatul este recidivist şi nu recunoaşte comiterea faptelor. La percheziţia efectuată la locuinţa lui Eftimie, oamenii legii au descoperit doar două grame de rezină de canabis.