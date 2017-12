Eliberat de Judecătorie, încarcerat de Tribunal

Tribunalul Constanţa a admis, ieri, recursul Parchetului şi a respins cererea de eliberare provizorie sub control judiciar a lui Florin Sima, constănţeanul acuzat de comiterea unei infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor. Florin Sima rămâne după gratii, în vreme ce alţi doi complici ai lui, Nicolae Răduş şi Costel Bucur, au fost eliberaţi din arest încă de anul trecut. Potrivit anchetatorilor, Florin Sima a intermediat vânzarea a două pistoale marca „Ekol” şi a 12 cartuşe de către complicii lui, Nicolae Răduş şi Costel Bucur, în schimbul sumei totale de 2.900 de lei. Toţi trei au fost prinşi în flagrant în luna noiembrie 2009, în zile diferite. Primii care au picat în plasa poliţiştilor, în zona Portului Turistic Tomis, au fost Nicolae Răduş, din localitatea Răzoare, Marian Stamat, şi Gabriel Stancu, ambii din localitatea Negureni, care au fost reţinuţi de oamenii legii în timp ce încercau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca „Ekol Firat Compact” şi şapte cartuşe, în schimbul cărora cereau 1.600 de lei. A doua zi, poliţiştii au organizat un al doilea flagrant, într-un local din zona Autogării Constanţa Sud când Florin Sima şi Costel Bucur se pregăteau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca Ekol Aras Magnum. În urma percheziţiei corporale efectuate, oamenii legii au găsit în buzunarele suspecţilor arma, suma de 1.400 de lei şi mai multe cartele SIM. Toţi membrii grupării sunt cercetaţi în libertate, cu excepţia lui Florin Sima, care a rămas în arest.