Elicoptere dotate pentru situaţii de urgenţă

Ministerul Sănătăţii vrea să achiziţioneze prin licitaţie elicoptere multifuncţionale. Contractul are o valoare estimată cuprinsă între 40,4 milioane de lei şi 121,2 milioane de lei, fără TVA, şi prevede cumpărarea a minimum două şi maximum şase elicoptere multifuncţionale medicalizate, din gama 2.700 - 3.175 kilograme, printr-un acord-cadru cu o durată de patru ani. Compania IAR Ghimbav din judeţul Braşov are posibilitatea să doteze elicoptere militare în scopuri sanitare şi civile, în prezent MApN având deja patru elicoptere de intervenţie de urgenţă prevăzute cu sisteme şi echipamente destinate salvării militarilor. „Noi am echipat cele patru elicoptere şi în variantă sanitară, dar acestea sunt aparate de zbor din categoria medie, pentru intervenţii de salvare a mai multor persoane, pentru cazuri militare şi urgenţe. Nu doar pentru o persoană, ca în cazul celor civile. Dar se pot face şi astfel de dotări“, a declarat directorul general al companiei de elicoptere IAR Ghimbav, Neculai Banea. Ministerul Apărării a înfiinţat, în septembrie, Serviciul Medical Militar de Urgenţă (SMMU), care este o structură specializată în anunţarea rapidă, intervenţia, acordarea primului ajutor calificat la faţa locului, transportul şi asistenţa medicală de urgenţă pentru personalul MApN aflat în misiune în ţară. Concepţia de realizare a SMMU prevede mai multe etape care urmează să fie implementate până în luna mai 2011. În prima etapă au fost asigurate două elicoptere IAR-330 în configuraţie MEDEVAC, un avion AN-26 capabil să execute misiuni de evacuare aeromedicală, o ambulanţă şi două echipe medicale de urgenţă, precum şi Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central.