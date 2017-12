Pentru anul viitor, autorităţile din Sănătate şi-au propus perfecţionarea sistemului de urgenţă. Ministrul Sănătăţii, Ladislau Ritli, a declarat că vor fi cumpărate două elicoptere medicalizate, costul total fiind de 52 milioane de lei. „Costurile sunt de 26 milioane de lei per elicopter, iar anul viitor vom cumpăra două astfel de elicoptere medicalizate”, a spus demnitarul. “Pentru cheltuieli de capital avem 287 de milioane lei, care acoperă două proiecte extrem de importante. Vrem să perfecţionăm sistemul de urgenţă cu dotarea de ambulanţe şi elicoptere de transport, respectiv pentru Institutul Oncologic Iaşi, care este o investiţie importantă pentru această regiune”, a explicat Ladislau Ritli. În bugetul Ministerului Sănătăţii (MS) se precizează că “în intervalul 2011-2013 MS intenţionează să achiziţioneze şase elicoptere medicalizate, procedura de achiziţie pentru cumpărarea acestora fiind în derulare”. De asemenea, din acelaşi document reiese că ministerul va achiziţiona aproape 680 de ambulanţe şi autospeciale. “MS a încheiat acorduri-cadru pentru o durată de patru ani cu ofertanţii desemnaţi câştigători în urma licitaţiilor derulate pentru achiziţiile de ambulanţe şi autospeciale în 2010. În urma finalizării acestor acorduri-cadru, MS va achiziţiona aproximativ 680 de ambulanţe şi autospeciale, după cum urmează: ambulanţe tip B 4x2 - minim 240, ambulanţe tip B 4x4 – minim 394, ambulanţe tip C- minim 30, autospeciale pentru transport personal şi multiple victime – minim 15 şi autospeciale pentru intervenţii la accidente colective şi calamităţi - minim 2”, se arată în proiectul de buget pe 2012. Bugetul MS pentru anul viitor a fost aprobat ieri de către comisiile reunite de buget-finanţe. Ministerul a primit 5,47 miliarde lei, cu 13,45% mai multe fonduri decât în 2011. Cheltuielile de personal sunt în scădere cu 9,3%, la 205 milioane de lei. Pentru bunuri şi servicii sunt alocate 1,03 miliarde lei, însemnând un plus de 3,26%.