Elijah Wood a rămas singur

Starul trilogiei „Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” Elijah Wood a pus capăt relaţiei sale de cinci ani de zile cu Pamela Racine, toboşarul trupei Gogol Bordello. S-ar părea că tânărul actor nu este pregătit să facă pasul cel mare spre altar, în timp ce iubita sa îşi dorea să poarte rochia de mireasă. Cei doi s-au întâlnit în timpul filmărilor la „Everything is Illuminated”, un lungmetraj regizat de Liev Schreiber în care apărea şi trupa Gogol Bordello. Elijah Wood, în vârstă de 28 de ani, este foarte atent să îşi ţină viaţa privată departe de paginile tabloidelor, dar nu s-a sfiit să se afişeze în public cu iubita sa.