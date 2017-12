Elijah Wood va produce filme horror

Actorul american Elijah Wood, devenit celebru după rolul Frodo Baggins din trilogia ”Lord of the Ring / Stăpânul inelelor”, este pasionat de filme horror şi a înfiinţat o companie care va produce pelicule aparţinând acestui gen cinematografic. Actorul american s-a asociat cu producătorul de film Josh C. Waller şi cu scenaristul Daniel Noah şi au înfiinţat The Woodshed, o companie independentă de producţie, care va realiza filme horror. Elijah Wood s-a hotărât să înfiinţeze această companie întrucât doreşte să readucă filmele horror în preferinţele spectatorilor. Compania The Woodshed a început deja producţia pentru un film cu zombi, intitulat ”Curse The Darkness” şi pentru un thriller paranormal, al cărui titlu este ”Henley”.

Elijah Wood a reluat rolul Frodo Baggins în noua trilogie ”The Hobbit / Hobbitul”. Prima parte, intitulată ”The Hobbit: An Unexpected Journey / Hobitul: O Călătorie Neaşteptată”, ecranizare a romanului omonim de J.R.R. Tolkien, va avea premiera pe 12 decembrie.