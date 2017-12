Eliminare ruşinoasă pentru naţionala României

Revenită la un turneu final după opt ani, graţie noii politici dictate de UEFA de a mări numărul de echipe participante, naţionala României se întoarce cu coada între picioare de la EURO 2016. Băieţii “Generalului Caşchetă” au pierdut ruşinos, duminică seară, în faţa modestei reprezentative a Albaniei, scor 0-1 (Sadiku 43), pe “Stade de Lyon”, şi au încheiat pe ultimul loc în Grupa A. Gândirea tactică bulversantă a unui selecţioner care s-a hrănit ani buni din talentul lui Hagi şi compania a părut să dispară înaintea disputei cu albanezii. O formulă de echipă decentă, chiar dacă Anghel Iordănescu şi cei trei asistenţi chemaţi să-i care mapa, Viorel Moldovan, Danielă Isăilă şi Ionuţ Badea, au ales să joace cu doi închizători şi un singur atacant într-o partidă în care era nevoie de victorie. Măcar acel atacant a fost Denis Alibec, titularizat în premieră după ce Florin Andone şi Claudiu Keşeru au beneficiat de această favoare în primele două jocuri din grupă. Startul a fost bun, cu două şuturi periculoase din partea lui Bogdan Stancu şi Alibec şi cu o presiune constantă asupra porţii lui Berisha. În schimb, albanezii au pus osul la muncă, chiar peste limita regulamentului, dar centralul ceh Pavel Kralovec s-a făcut că nu vede intrările violente a lui Lila şi Basha. Entuziasmul s-a stins odată cu trecerea timpului şi Lenjani a ratat incredibil cu poarta goală, după o fază în care defensiva României a dormit. Au urmat încă două mari ocazii ale albanezilor, prin Memushaj şi Basha, dar Chiricheş şi compania nu au înţeles nimic. Drept urmare, a venit golul, cu două minute înainte de pauză, Sadiku trimiţînd cu capul din marginea careului mic, după o ieşire jenantă a lui Tătăruşanu, care a arătat de ce Fiorentina încearcă să scape de el.

TORJE, SLĂBICIUNEA “GENERALULUI CAŞCHETĂ”

Forţat de rezultat, “Generalul Caşchetă” l-a trimis în teren după pauză pe Sânmărtean şi jocul s-a mai înviorat un pic. Nu a fost de ajuns, pentru că selecţionerul renumit pentru pupat iconiţe a mai dat o lovitură. În locul lui Alibec, accidentat grav, a trimis în teren un mijlocaş. Şi nu pe Chipciu, care jucase bine în meciul cu Elveţia, ci pe Torje, un jucător fără inteligenţă, fără tehnică şi cu un tupeu nejustificat. Drept urmare, pasele bune date de Sânmărtean nu au fost puse în valoare, ocaziile mari la poarta lui Berisha lipsind cu desăvârşire. În schimb, albanezii au fost periculoşi la fiecare contraatac, mai ales că Tătăruşanu a bâlbîit fiecare minge. Abia după intrarea lui Fl. Andone atacul a căpătat răutate şi dinamism, însă faza meciului a fost oferită de acelaşi modest Torje. După ce a fost faultat la marginea careului, mijlocaşul aruncat de Udinese s-a bătut pentru minge cu Sânmărtean şi N. Stanciu şi a executat la fel de penibil precum a jucat. Singurul moment important al reprizei secunde a fost oferit de Fl. Andone, care a zguduit transversala cu un şut sănătos. În rest, “decarul” cotat de Gigi Becali la 10 milioane de euro, N. Stanciu, a arătat aptitudini de transformeur de ruby, trimiţând toate şuturile mult peste transversală. Finalul a consfinţit una dintre cele mai mari ruşini din istoria naţionalei României, care s-a făcut de râs nu atât prin rezultate, cât printr-o gândire tactică şi de marketing asemănătoare anilor trăiţi în comunism.

“EU AŞ VREA SĂ PLEC ÎN CONCEDIU!”

După ultimul fluier al centralului, “Generalul Caşchetă” a sfidat din nou o ţară întreagă, explicând cât de bună este echipa Albaniei, iar la conferinţa de presă a avut grijă să certe ziariştii. Niciun cuvânt despre greşelile sale, niciun cuvânt de schimbarea staff-ului medical cu doar câteva săptămâni înainte de turneul final, niciun cuvânt despre o despărţire cu capul plecat de naţionala României. “Ne-am dorit foarte mult să câştigăm, am făcut tot ce ne-a stat în putinţă la acest moment, dar nu uitaţi că Albania nu mai este cea de pe vremea mea. Consider că am început meciul bine, am jucat bine cel puţin 30 de minute, am făcut o greşeală în defensivă, la Măţel, şi am primit un gol pe care nu-l aşteptam, la o altă greşeală. În repriza secundă am încercat să revenim, am fost în joc, ne-am creat câteva oportunităţi, dar îmi este greu să le reproşez ceva jucătorilor pentru că au vrut, dar atât am putut. Chiar nu ne reproşăm nimic, pentru noi a fost o performanţă că am ajuns aici. Nu ştiu dacă voi continua, este o întrebare care trebuie pusă preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Eu aş vrea să plec în concediu!”, a spus Iordănescu, amintind prin declaraţia sa că a fost timp de câţiva ani membru al Parlamentului României.

Au evoluat echipele - România (selecţioner Anghel Iordănescu): Tătăruşanu - Săpunaru, Chiricheş, D. Grigore, Măţel - Hoban, Prepeliţă (46 Sânmărtean) - Ad. Popa (68 Fl. Andone), N. Stanciu, B. Stancu - Alibec (57 Torje); Albania (selecţioner Giovanni De Biasi): Berisha - Hysaj, Ajeti, Mavraj, Agolli - Lila, Memushaj, Basha (83 Cana), Abrashi, Lenjani (77 Roshi) - Sadiku (59 Balaj). Partida a fost arbitrată de cehul Pavel Kralovec. Cartonaşe galbene: Măţel, Săpunaru, Torje / Basha, Memushaj, Hysaj.

Clasament final GRUPA A

1. FRANȚA 3 2 1 0 4-1 7

2. ELVEȚIA 3 1 2 0 2-1 5

3. Albania 3 1 0 2 1-3 3

4. ROMÂNIA 3 0 1 2 2-4 1

Rezultate înregistrate în Grupa A: Franţa - România 2-1, Elveţia - Albania 1-0, Franţa - Albania 2-0, România - Elveţia 1-1, Elveţia - Franţa 0-0, România - Albania 0-1.

Citeşte şi:

Tricolorii joacă pentru o ţară întreagă

Albanezii nu renunţă la visul calificării în optimi

„Meciul cu Albania este şansa unei generaţii!“