“Eliminarea celor 100 de taxe va fi calibrată prin bugetul fiecărui an”

Prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan a declarat, ieri, că numirea secretarilor şi subsecretarilor de stat nu constă doar în propunerea unor nume, ci şi în verificarea acestora de către “anumite instituţii”, acest proces urmînd să se încheie curînd: “Numirile se pot termina în maximum două-patru săptămîni, la nivelul judeţelor. La nivelul secretarilor, subsecretarilor de stat, preşedinţilor de agenţi, procesul este aproape încheiat”. El a mai arătat că diferendele din judeţele în care PD-L şi PSD nu se înţeleg asupra împărţirii funcţiilor locale se vor rezolva de către “un grup” format la nivel central, din reprezentanţii celor două formaţiuni. Stolojan a estimat că împărţirea funcţiilor locale se va finaliza în două-trei săptămîni. Pe de altă parte, liderul PD-L a precizat că eliminarea celor 100 de taxe şi impozite, promisă de programul de guvernare al democrat-liberalilor, va fi calibrată în bugetul fiecărui an şi că unele dintre ele se vor reduce în acest an. Întrebat dacă cele 100 de taxe nu vor fi reduse anul acesta, ci pe parcursul celor 4 ani, Stolojan a răspuns: „Vor fi reduse şi în acest an, dar nu... Deci modul cum evoluează situaţia economică în statele europene şi în SUA schimbă foarte multe din ceea ce era scris din programul de guvernare”. Liderul PD-L a spus că principiile proiectului de buget sînt creşterea economică de 2,5% şi menţinerea unui deficit bugetar de 2%: “Guvernul are misiunea de a reduce deficitul cu 3% din PIB faţă de anul 2008, iar asta nu e o treabă uşoară, pentru că toată lumea se aşteaptă la o creştere de cheltuieli. Dificultatea întocmirii proiectului de buget rămîne faptul că orice majorare de cheltuieli într-un domeniu sau altul se poate face numai prin reduceri de cheltuieli prin alte părţi sau prin majorări de resurse”. El a completat că linia fundamentală a bugetului va fi reducerea cheltuielilor cu bunuri, servicii şi personal: “În domeniul alocării sumelor pentru investiţii, principiul va fi concentrarea resurselor pe lucrările aflate în curs de execuţie. România suferă de boala alocării de resurse de noi lucrări, înainte ca cele deja începute să fie terminate. În acest domeniu vor fi mai mulţi bani decît în 2008”. Stolojan a amintit că măsurile iniţiate la mijlocul sau la finalul anului 2008, cum ar fi majorarea pensiilor şi a alocaţiilor pentru copii, vor produce efecte la nivelul întregului an 2009, iar aceste efecte trebuie să fie luate în calcul în proiectul de buget. Liderul democrat-liberal a anunţat că problemele cuprinse în proiectul de buget vor fi discutate în următoarele două zile de către Guvern şi, dacă va fi nevoie, se va convoca o nouă şedinţă a coaliţiei PD-L-PSD pe această temă. Theodor Stolojan a mai spus că, atunci cînd va fi în ţară, va participa şi el la reuniunile Consiliului consultativ al premierului, for destinat să abordeze problema economică pe o perioadă lungă şi să dea un anumit curs economiei.