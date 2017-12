Eliminarea pensiilor magistraţilor contravine independenţei justiţiei

Curtea Constituţională afirmă, în motivarea deciziei prin care a stabilit că eliminarea pensiilor speciale ale magistraţilor este neconstituţională, că propunerea este în contradicţie cu articolul din legea fundamentală care prevede că judecătorii sunt independenţi şi că se supun numai legii. Judecătorii afirmă, în motivare, că, „de principiu“, pensia de serviciu a unei categorii profesionale, reglementată printr-o lege specială, are două componente: pensia contributivă şi un supliment din partea statului. „Partea contributivă a pensiei de serviciu se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, pe când partea care depăşeşte acest cuantum se suportă din bugetul de stat. Acordarea acestui supliment ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie. Pensiile speciale, nefiind un privilegiu, ci fiind instituite de către legiuitor în considerarea unui anumit statut special al categoriei profesionale respective, pot fi eliminate doar dacă există o raţiune suficient de puternică spre a duce în final la diminuarea prestaţiilor sociale ale statului sub forma pensiei“, scriu judecătorii Curţii în motivare. Plecând de la această teză, judecătorii CC admit că propunerea Cabinetului de tăiere a pensiilor speciale nu încalcă alte câteva articole din Constituţie indicate în sesizarea privind posibila neconstituţionalitate, ci doar articolul referitor la principiul independenţei justiţiei.