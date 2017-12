Eliminarea restricțiilor de mobilitate a conducătorilor de ambarcațiuni

Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) este partener în cadrul proiectului TCC-SCV. Acesta este acronimul pentru Core Curriculum for Skippers of Small Commercial Vessels, adică nucleul comun pentru conducătorii vaselor comerciale mici. Acest proiect este finanțat din fonduri europene și urmăreşte să elimine restricțiile mobilității muncii conducătorilor profesionişti pentru nave de mici dimensiuni (ambarcațiuni), la nivelul UE. În ciuda existenței unei piețe unice interne și a procedurilor administrative foarte mult simplificate pentru cetățenii UE de a trăi și de a studia oriunde în Europa, anumite calificări profesionale nu sunt încă acceptate de diferitele state membre. În timp ce navigatorii din flota comercială se bucură de mobilitate în toată lumea datorită standardelor internaționale prevăzute în Standardele de Pregătire ale IMO, pentru Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, pentru conducătorii ambarcațiunilor de până la 24 m lungime, nu există un echivalent. Toate acestea coroborate cu faptul că, în momentul de față, România nu are un sistem de calificare a conducătorilor profesioniști de ambarcațiuni folosite în scop comercial fac practic imposibilă intrarea conducătorilor de ambarcațiuni, brevetați în România, pe piața muncii din Uniunea Europeană. Proiectul TCC-SCV a comparat 6 calificări naționale (Croația, Franța, Germania, Slovenia, Spania și Marea Britanie) folosind software-ul de comparare, creat special pentru cerințele acestui proiect, stabilind elementele comune prezente în cele 6 calificări, precum și diferențele lor. Aceste informații vor fi puse la dispoziția administrațiilor maritime din Republica Cehă și România, în cazul în care aceste autorități doresc să dezvolte cadrul juridic relevant pentru profesia de conducător profesionist. Analiza detaliată a elementelor fundamentale, atât de ordin teoretic, cât și practic, ale fiecărei calificări naționale realizată în cadrul proiectului TCC-SCV poate furniza informațiile necesare administrațiilor maritime de a înțelege alte calificări naționale ale altor state. Instrumentul de software și rezultatele proiectului vor fi prezentate la Bruxelles (Belgia), în iunie 2016, cu ocazia conferinței finale a proiectului, unde se vor strânge reprezentanții instituțiilor UE, administrațiilor naționale maritime, instituțiilor de pregătire a personalului navigant, skipperi profesioniști, precum și asociațiile din industria yachtingului. Mai multe informații puteți afla contactând echipa de proiect la adresa: info@tcc-scv.eu.