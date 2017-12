Eliminarea Testelor Naţionale, „o decizie pripită”, cu urmări tragice

Propunerea ministrului Educaţiei, Cristian Adomniţei, referitoare la înlocuirea testelor naţionale cu tezele cu subiect unic a fost respinsă de Agenţia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei (AEACE), care susţine că ar fi fost făcută „cu un ton ultimativ” şi că, deşi explicaţiile ministeriale privind eliminarea testelor naţionale au “o oarecare logică”, nu trebuia schimbată metodologia pentru un singur an. „Explicaţiile MECT şi ale ministrului Adomniţei au o oarecare logică, dar în aşteptarea pachetului de legi din educaţie, care va fundamenta decizia pe o gamă de măsuri mai cuprinzătoare, nu trebuia schimbată metodologia pentru un singur an, mai ales că unii elevi se pregătesc pentru aceste teste naţionale de mai mulţi ani”, au declarat reprezentanţii AEACE. Precizarea privind condiţiile de trecere în clasa a IX-a a fost făcută miercuri (29 august - n.r.), de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), în completarea anunţului privind eliminarea Testelor Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, din anul 2007/2008. „Cît voi fi eu ministru, nu vor mai fi teste naţionale”, a spus Adomniţei, fiind criticat pentru această afirmaţie de către AEACE, dar şi pentru că secretarul de stat pentru Învăţămîntul Preuniversitar, Svetlana Preoteasa, nu ar fi fost consultat în luarea acestei decizii.

Potrivit AEACE, MECT ar fi trebuit să prezinte, împreună cu anunţul privind schimbarea metodologiei, şi datele esenţiale ale studiului de impact, pe care specialiştii din minister ar fi trebuit să-l facă înainte de luarea acestei decizii. „Tezele cu subiect unic au un grad mic de credibilitate, nu există certitudinea că unii elevi nu vor fi avantajaţi de profesorii supraveghetori şi corectori, în detrimentul altora. Miza fiind aşa de mare, vor fi presiuni uriaşe pentru note mari din partea părinţilor”, susţine asociaţia. “Lipsa acestui document esenţial a generat deja reacţii negative în sistem şi opinia publică. Riscăm să începem noul an şcolar sub semnul haosului şi amatorismului pedagogic”, continuă AEACE. Joi, 30 august, ordinul ministrului privind implementarea deciziei nu era semnat, explică reprezentanţii AEACE, adăugînd că “mai este timp pentru anularea propunerii, în faţa unor argumente pe care specialiştii şi sindicatele sînt gata să le ofere, daca va fi cazul”. Dacă principiul descentralizării ar fi respectat în totalitate, testele naţionale sau tezele cu subiect unic şi repartiţia computerizată devin inutile. „Sistemul funcţionează după schema: elevii pot aplica cu dosar la unul sau mai multe licee, alegînd ulterior unul dintre cele la care au fost admişi, aşa cum se întîmplă acum în învăţămîntul superior. Nu există nicio surpriză aici. Însă, acest principiu al descentralizării nu se aplică, la fel, la toate liceele, nu?”, explică AEACE problema. Astfel, doar liceele “foarte căutate, puţine la număr”, la care solicitările depăşesc oferta, vor stabili, conform principiului descentralizării, criterii de departajare, care pot fi şi examene de admitere, dar nu numai. Nu se poate şti, în timp util pentru aranjamentele care trebuie făcute, care dintre licee vor fi asediate şi care nu vor fi luate în seamă. „Credem că această decizie a fost pripită”, mai spune AEACE. Amintim că accesul elevilor în clasa a IX-a se va face, din anul şcolar viitor, în funcţie de mediile obţinute la cele trei sau patru - în cazul minorităţilor - teze cu subiect unic, susţinute semestrial, în anul şcolar 2007/2008, de către elevii din clasa a VIII-a şi de media generală a claselor V-VIII. Metodologia de trecere a absolvenţilor din clasa a VIII-a în clasa a IX-a se va publica la începutul noului an şcolar.