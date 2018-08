Elita K1-ului mondial, la Mamaia!

Gala K1 Romania - China va avea loc vineri, 24 august, la Piaţeta Cazino Mamaia, începand cu ora 20.00 şi va aduce în ring luptători români în duel cu reputaţi luptători chinezi, dar şi meciuri de centură mondiale, potrivit unui comunicat de presă primit la redacţie.

Andrei Stoica, Bogdan Stoica, Adrian Maxim, Adrian Mitu, Cristian Spetcu, Cristian Milea, Gabriel Bozan sunt cei şapte luptători de șapte stele care se vor confrunta cu echipa Chinei, un lituanian şi un francez. Echipa României este completată de încă cinci luptători - Mirel Iacob, Gabriel Cobzaru, Dragoș Imbrea, Marian Dinu şi Valentin Pascani, care luptă pentru a demonstra că ei sunt cei care își merita locul în echipa de aur care va urca în ring la Mamaia pe 24 August!Constănțeanul Ozel Mustafa va deschide evenimentul şi va lupta pentru oraşul nostru împotriva craioveanului Enzo Minca.

„OSS FIGHTERS se află la a 2-a Gala K1 în decursul acestui an (prima a avut loc în aprilie, la Sala Sporturilor din Constanţa) şi se pregăteşte pentru Gala cu nr. 3, ce se va derula în noiembrie la Constanţa.Pe 24 august, în parteneriat cu Golden Fighter de la Timişoara, aducem în ring reputaţi luptători români, în competitie cu luptători redutabili din China”, a declarat, potrivit sursei citate, Marius Gheorghe (One Star Security).

„În premieră, aducem la Constanţa luptători din China, pentru a oferi spectacol şi competiţie iubitorilor kickboxingului din România. Am dorit astfel să punem în scenă un eveniment sportiv internaţional de care Litoralul românesc avea mare nevoie în acest an. Faptul că, alături de sportivii chinezi am reuşit să atragem o echipă a unei televiziuni naţionale chineze, ce va descoperi şi promova Constanţa şi Mamaia, ne oferă o oportunitate fantastica de a deschide calea spre a ne promova oraşul şi destinaţia în China, o piaţă turistică extrem de imporantă. Din păcate, Litoralul românesc nu a avut, în acest an, mari evenimente de acest gen, aşa încât ne propunem să aducem spectacol şi adrenalină în ring vineri seara, la Mamaia, în direct pe o televiziune naţională românească şi pe una chineză! Ne dorim să atragem în tribune suporteri turişti români, dar ne bazăm esenţial şi pe constănţeni şi suporteri români care vor veni din toată ţara pentru a-şi susţine luptătorii preferaţi. Noi, constănţenii, îl susţinem necondiţionat pe Ozel Mustafa, cel selectat de noi pentru a reprezenta Constanţa în competiţie. HAI, ROMÂNIA!”, a declarat şi Corina Martin (Mistral Tours), potrivit aceleiaşi surse.