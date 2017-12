„Elixirul dragostei” - bucurii și triste aduceri-aminte

Fără îndoială, „Elixirul dragostei” este una dintre cele mai frumoase opere din creația lui Gaetano Donizetti. Muzica veselă, acțiunea sprințară și tema o recomandă ca fiind un ideal mijloc de relaxare. Prezentat duminică seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, „Elixirul dragostei” a fost prilej de bucurie, dar și de triste aduceri-aminte, atât pentru cei din sală, cât și pentru cei din distribuție.

MOMENTE DE RECULEGERE Spectacolul a început într-un mod neobișnuit. Înainte de ridicarea cortinei, pe scenă și-au făcut apariția doi soliști lirici din distribuție: tenorul Doru Iftene (Nemorino) și baritonul Marius Eftimie (Belcore). Nu pentru a-și susține partiturile, ci pentru a aminti publicului că, în februarie 2015, pe aceeași scenă cântau soprana Roxana Bageac, în rolul Adinei, și baritonul Florin Petre, care-l întruchipa pe Dulcamara. Amândoi erau din Galați și amândoi au plecat, anul acesta, să cânte în ceruri, după suferințe mistuitoare. Florin Petre s-a stins pe 25 iulie, la București, la numai 33 de ani, iar Roxana Bageac, prim-solistă a Teatrului „Oleg Danovski”, l-a urmat în lumea de Dincolo, pe 14 septembrie, cu doar două zile înainte de a împlini 35 de ani.

După un moment de reculegere în amintirea celor doi, cortina s-a ridicat și, sub imperiul emoțiilor și al amintirilor, magia a început sub bagheta maestrului Dorel Munteanu din Brașov. În rolul frumoasei Adina, publicul a redescoperit-o pe soprana Laura Eftimie, cu vocea sa inconfundabilă. Îndrăgostitul Nemorino, care apelează la miraculosul „elixir” (vin de Bordeaux) vândut de șarlatanul Dulcamara, a fost interpretat de tenorul Doru Iftene, care a fost răsplătit cu aplauze la scenă deschisă pentru interpretarea „perlei ariilor” - „Una furtiva lagrima”. Baritonul Marius Eftimie a creat un Belcore savuros, care a impresionat nu doar prin voce, ci și prin jocul actoricesc. Rolul Gianettei a fost interpretat de soprana Mihaela Ionescu.

DIN NOU ACASĂ Spectacolul de duminică a adus cu sine și o mare surpriză: revenirea „acasă” a baritonului constănțean Cătălin Țoropoc, care, de câțiva ani, evoluează cu succes pe scena bucureșteană. El a dat glas șarlatanului doctor Dulcamara.

„Este o mare bucurie să mă reîntorc acasă. Aici consider că este „acasă” și mă bucur mult pentru această invitație. Este o mare bucurie că am cântat alături de colegii și prietenii mei. Această bucurie a fost umbrită de trecerea Dincolo a colegilor mei. Am cântat și eu în amintirea Roxanei și a lui Florin, care data trecută a interpretat chiar rolul lui Dulcamara, în ultimul său spectacol. Toți am fost emoționați și motivați să cântăm în amintirea lor”, a spus Cătălin Țoropoc.

La aplauzele de final, înainte de căderea cortinei, distinsa profesoară de limba franceză Elena Leon de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, nelipsită de la spectacolele Teatrului „Oleg Danovski”, a așezat pe scenă două flori - „una pentru Roxana și una pentru Florin”.

