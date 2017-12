Eliza Samara a plecat în Italia pentru a debuta în Champions League

Constănţeanca Elizabeta Samara nu a avut prea mult timp la dispoziţie să sărbătorească titlul european obţinut duminică, la Stuttgart, în proba de dublu feminin, alături de arădeanca Daniela Dodean. Primul succes major al carierei a fost totuşi stropit cu puţină şampanie de Eliza Samara, după care a urmat o masă la restaurant, de la care nu a lipsit mama sportivei, care a plecat în Germania pentru a o susţine pe Eliza în finală. „Nu am avut mult timp la dispoziţie pentru a sărbători acest succes. Am ales să mergem la un restaurant, unde am reuşit să mănînc ceva mai bine decît în ultimele zile, cînd, din cauza emoţiilor, nici nu puteam înghiţii”, a spus Eliza Samara. Prezenţa mamei sale în tribune a ajutat-o foarte mult, mai ales în momentele dificile ale întîlnirii. „Mă uitam mereu în tribună, dar mama nu era de fiecare dată acolo. Cînd nu-şi mai poate stăpîni emoţiile iese din sală, pentru ca eu să nu o văd şi să mi le transmită şi mie. M-a încurajat însă prezenţa ei în momentele mai grele”, s-a destăinuit Eliza, care a plecat duminică seară spre Italia, acolo unde se va pregăti pentru debutul în cadrul Champions League alături de echipa de colegele de la echipa sa de club, Sandonatese. „Sper ca anul acesta să trecem de grupe. Primul meci îl avem pe 2 octombrie, cu Froschberg, din Austria. Vrem să debutăm cu victorie”, a declarat sportiva constănţeană.

Echipa feminină a LPS-ului debutează în Superligă

Doar jumătate din delegaţia României prezentă la Stuttgart a revenit în ţară, majoritatea sportivilor plecînd direct la echipele de club la care activează. Antrenorul Viorel Filimon s-a îndreptat direct spre Slatina, acolo unde, începînd de azi, echipa feminină de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa va susţine primele partide din acest sezon în Superligă. Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe, Andreea Filip şi Ioana Ghemeş, campioane naţionale sezonul trecut, vor înfrunta echipele Hidroconstrucţia Slatina, Tehnopres Iaşi şi CSS - CSM Armătura Zalău. În schimb, băieţii au susţinut deja primele partide din Superligă, unde au promovat la sfîrşitul sezonului trecut. Sportivii antrenaţi de Stelian Haşoti au obţinut două victorii, 9-3 cu Pristavu Cîmpulung şi 9-8 cu Ateneu Reşiţa, înregistrînd şi o înfrîngere, 6-9 cu ACTT Bucureşti. Echipa masculină este formată din Sorin Săbăngeanu, Bogdan Simion, Cristi Terzi, Nicuşor Dincă, George Stere şi Lucian Munteanu.