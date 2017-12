Eliza Samara, campioană naţională la tenis de masă în... Italia

Prezentă la festivitatea de premiere a celui de-al şaselea titlu naţional consecutiv obţinut de echipa de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul la sfîrşitul săptămînii trecute, constănţeanca Elizabeta Samara s-a bucurat alături de fostele colege de club de reuşita din acest an. „Mă bucur că au reuşit să cîştige un nou titlu. Sper să ţină trofeul la Constanţa mulţi ani de acum încolo”, a spus Samara, care deşi nu a urcat pe podiumul întrecerii din România a realizat aceeaşi performanţă în Italia, acolo unde activează la clubul ASTT SanDonatese. Constănţeanca a cucerit alături de echipa din care face parte şi arădeanca Daniela Dodean primul titlu din istoria clubului, reuşind să detroneze clubul rival, Brescia Sterilgarda, graţie celor două victorii obţinute în faţa chinezoaicei Niu Yang, 3-0, şi în faţa Nikoletei Stefanova, scor 3-1. „A fost o luptă extrem de echilibrată. Practic, fiecare punct a contat pentru că ne aflam la egalitate de victorii. Am reuşit să mă impun în faţa celor două mult mai clar decît în partidele de pînă atunci, iar diferenţa dintre noi şi ele a fost de un set. Am trăit la intensitate maximă fiecare set, iar la final am fost foarte fericită”, a spus Eliza, care a avut parte de o petrecere fastuoasă după ce a reuşit să aducă primul titlul naţional pentru ASTT SanDonatese. „Am ieşit pe străzi cu trofeul în braţe, iar lumea ne aplauda de parcă am fi luat Champions League. Acest sport este mult mai popular acolo decît la noi şi de acea a fost şi un alt sentiment cînd l-am cîştigat. Clubul nu a reuşit niciodată pînă acum să cîştige trofeul Campionatului Naţional al Italiei pe echipe şi a fost o bucurie imensă. Nu este ca la noi. Campionatul intern este mult mai echilibrat. Sînt nouă echipe, dintre care două-trei se bat la titlul şi fiecare dintre ele au cîte o chinezoaică în echipă sau cîte o japoneză. Am jucat finala în faţa unei săli pline, la fel ca la un Campionat Mondial sau European. Şi atmosfera a fost pe măsură”, a povestit Eliza. Sosită acasă imediat după acestă reuşită, jucătoarea nu a avut niciun timp de respiro. După o săptămînă de antrenamente în sala de la LPS, Samara a plecat la începutul săptămînii spre Wakayama, acolo unde, pe 11 iunie, va începe Open-ul Japoniei. „Nu am timp de vacanţă. Vara aceasta mă voi pregăti pentru Campionatul European din Germania, care va avea loc în luna septembrie, la Stuttgart. Voi lua startul la Open-ul Japoniei, apoi voi merge în China, unde este programat un cantonament al celor mai bune jucătoare din Europa şi a celor de perspectivă. Timp de două săptămîni şi jumătate mă voi antrena alături de aceste jucătoare. Mai sînt invitate şi Cristina Hîrîci şi Daniela Dodean”, a dezvăluit jucătoarea crescută la Constanţa de antrenorul Viorel Filimon.