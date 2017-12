Eliza Samara le-a „mîncat” pe surorile Pavlovic

Tenisul de masă românesc a trăit un triumf fabulos marţi seară, în Sala Sporturilor. „O victorie cît o medalie”, declara la finalul meciului electizant, cîştigat cu 3-2 de românce, selecţionerul Viorel Filimon. Naţionala noastră pornea cu şanse apropiate de zero meciul cu Belarusul, singura naţiune europeană care a străpuns „barajul” asiatic la ultimul campionat mondial, cucerind medalia de bronz. Diferenţa între jucătoare... astronomică în clasamentele ITTF, peste o sută de locuri. La masa de joc însă, valorile s-au răsturnat sau valoarea s-a confirmat. În favoarea noastră! Arădeanca Daniela Dodean a cîştigat cu 3-2 meciul cu Veronika Pavlovic, după care junioara constănţeană Eliza Samara a jucat meciul carierei. 3-2 în faţa celebrei Viktoria Pavlovic, apărătoarea ce stă de ani de zile în Top 20 mondial. Mai mult, decisivul i-a revenit mezinei de 17 ani cu 11-4! „Nu credeam că pot juca atît de bine! La meciul cu Rusia n-am jucat nimic, acum însă am demonstrat cine sînt!”, a declarat emoţionată multipla campioană europeană şi mondială de junioare. Însă momentul său de glorie era abia la jumătate... Belarusele au revenit la doi (Valeria Borza – Tatiana Kostromina 0-3, Dana Dodean – Victoria Pavlovic 1-3), iar meciul decisiv o aducea din nou la masă pe Eliza şi ridica tribunele în picioare! Într-un tumult de topspin-uri care au întors-o pe toate părţile pe biata Veronika, sora geamănă a Viktoriei, Eliza a închis meciul cu 3-0 (13-11, 11-9, 11-9) şi a adus o victorie incredibilă României! „Dedic succesul antrenorilor, părinţilor, Elenei Frîncu, presei, tuturor”, a spus mica prinţesă a tenisului de masă mondial. „I-am spus să o mănînce”, a deconspirat cu lacrimi în ochi tactica învingătoare Viorel Filimon. „Această victorie va fi punctul de plecare al noii echipe a României. Împreună cu Mihaela Şteff, această echipă va continua să rămînă în top”, a continuat antrenorul constănţean. Clasată în prezent pe locul secund în seria preliminară (deja calificată la Euro), naţionala noastră mai are de jucat cu Rusia în deplasare şi Ucraina acasă.