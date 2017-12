Eliza Samara şi Andrei Filimon, campioni europeni la dublu mixt

Constănţenii Eliza Samara şi Andrei Filimon au reuşit o performanţă de senzaţie, păstrându-şi titlul de campioni europeni în proba de dublu mixt la tenis de masă cucerit anul trecut la Istanbul. Eliza Samara (CS Farul Constanţa) şi Andrei Filimon (CS 2004 Tomis Constanţa) s-au impus, ieri, la Campionatele Europene de dublu mixt, găzduite de sala “Romeo Iamandi” din Buzău, la capătul unui parcurs fără greşeală. După două succese în prima zi a competiţiei, cei doi şi-au continuat seria victoriilor sâmbătă, când au trecut de Aleksandr Kuchuk Victoria Pavlovich (Belarus), cu 3-1, şi Gencay Menge şi Fulya Yildirim-Ozler (Turcia), cu 3-0, încheind pe prima poziţie în Grupa D. În sferturi, Filimon şi Samara au dat peste un alt cuplu constănţean, Cristina Hîrîci (CS Farul) şi Lucian Munteanu (CS Tomis Constanţa), calificându-se în semifinale cu un sec 4-0. Penultimul act a adus şi cel mai dificil meci, constănţenii depăşind cuplul format din Alexandra Privalova şi Pavel Platonov (Belarus), cu 4-3.

Finala a reprezentat o adevărată demonstraţie de tenis de masă, Samara şi Filimon impunându-se, cu 4-0 (11-4, 11-8, 11-7, 17-15), în faţa perechii din Turcia de origine chineză, Melek Hu şi Bora Vang.

„A fost dificil, dar ştiam că nu poate fi uşor la acest nivel. În meciul din semifinale am avut ceva probleme cu belaruşii, pentru că nu ne convine stilul lor. De altfel, şi anul trecut, la Istanbul, singura înfrângere a venit în faţa unui dublu din Belarus. Drept urmare, am intrat în meci prea prudenţi, dar în cele din urmă am ieşit bine. În finală, am învins un cuplu turco-chinez, chiar dacă Melek Hu ne-a cam chinuit pentru că ne-a anihilat în multe momente serviciul, punctul nostru forte. Şi noi am returnat însă foarte bine, iar acest lucru a decis soarta meciului. Acest titlul european este cu atât mai important cu cât a trebuit să-l apărăm acasă, în faţa propriilor suporteri, iar presiunea a fost şi mai mare. Este şi o recompensă după orele de antrenament petrecute pe o căldură sufocantă”, a spus Andrei Filimon.

„Sunt fericită că am reuşit să ne păstrăm titlul european, mai ales că am făcut acest lucru în faţa propriilor suporteri. Nu a fost însă deloc uşor. În sferturi, am jucat cu un alt cuplu constănţean, cu care ne pregătim şi la antrenamente, şi chiar glumeam între noi, că am venit până la Buzău când puteam să jucăm şi în sala de acasă. Ne-a părut rău că am nimerit în această fază a competiţiei, pentru că şi ei ar fi meritat o medalie. În semifinale, stilul celor din Belarus ne-a dat bătăi de cap, dar nu i-am lăsat să respire şi am venit mereu peste ei. Scorul din finală pare categoric, dar diferenţa nu a fost aşa de mare. Se putea întâmpla orice, dar şi eu, şi Andrei ne-am concentrat pe final de seturi. Ne-am bucurat că am învins un cuplu de origine chineză, dar ne dorim să-i învingem şi pe cei mai buni, care reprezintă China în competiţiile internaţionale. Titlul european este o mare realizare, dar nu vreau să mă îmbăt cu apă rece înaintea Jocurilor Olimpice. La Londra va fi infinit mai dificil să intru în fazele superioare ale probei de simplu”, a completat Eliza Samara. Medaliile de bronz au revenit perechilor Ovidiu Ionescu / Bernadette Szocs (România) şi Alexandra Privalova / Pavel Platonov (Belarus).