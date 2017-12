Eliza Samara și echipa României de tenis de masă, la JO 2016

Campioană europeană în proba individuală de tenis de masă, constănțeanca Eliza Samara s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din această vară, grație clasării bune din ierarhia mondială dată publicității joi. Sportiva legitimată la CS Farul și pregătită de Viorel Filimon se află pe locul 11 în ierarhia individuală alcătuită în vederea participării la competiția din Brazilia și, chiar dacă nu s-a făcut anunțul oficial, nu mai poate rata a treia ediție a Jocurilor Olimpice din cariera sa. Spre bucuria sportivei în vârstă de 27 de ani, România va participa și în competiția pe echipe, unde Samara va face pereche cu Daniela Dodean-Monteiro, în timp ce Bernadette Szocs va fi rezervă. Tricolorele se află pe locul 10 în clasamentul mondial, iar primele 12 primesc biletele pentru JO din 2016.

„După ce am revenit de la turneul de calificare din Suedia am făcut calcule și am spus că avem șanse mari de calificare la Rio, chiar dacă unii ne cântau deja prohodul. Șase dintre echipele participante merg în Brazilia din postura de campioane ale continentelor și mă refer la China (Asia), Germania (Europa), Egipt (Africa), SUA (America de Nord), Brazilia (America de Sud) și Australia. Mai sunt disponibile încă zece locuri și, dacă scoatem China și Germania, care se află în topul ierarhiei mondiale, înseamnă că toate echipele clasate până pe locul 12 vor fi prezente la Jocurile Olimpice din 2016. Noi suntem pe locul 10, așa că nu am niciun fel de emoții. Este un clasament oficial și în regulament sunt scrise clar criteriile de calificare. Probabil că în câteva zile se va face și anunțul oficial”, a spus antrenorul echipei feminine de tenis de masă a României, constănțeanul Viorel Filimon.

Alături de Eliza Samara, în întrecerea individuală feminină de la Rio va lua startul și Daniela Dodean-Monteiro, aflată și ea la a treia prezență olimpică.

