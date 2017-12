Elizabeta Samara a semnat cu Fenerbahce Istanbul

Jucătoarea constănţeană de tenis de masă Elizabeta Samara va evolua din sezonul viitor pentru campioana Turciei, Fenerbahce Istanbul, după ce înţelegerea cu clubul italian ASTT SanDonatese, pentru care a evoluat în ultimii doi ani, a expirat la sfârşitul lunii mai. Samara, care este legitimată şi la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa, a ajuns la un acord cu formaţia turcă la începutul acestei săptămâni şi a semnat un contract pentru un an de zile. „M-au contactat după cantonamentul pe care l-am avut cu echipa naţională în Turcia. Oferta a fost una de nerefuzat, iar cel mai mult a contat că voi fi mai mult acasă. Mi-a fost foarte greu în ultimii doi ani, iar faptul că mi-au dat şansă să mă antrenez în ţară a cântărit foarte mult. Voi avea mai mult timp de facultate, pentru că am cam neglijat-o din cauza programului competiţional foarte încărcat”, a declarat Eliza Samara, care ocupă locul 28 în clasamentul mondial publicat la începutul acestei luni. Campioană în 2009 şi vicecampioană în 2010 în Italia, cu ASTT SanDonatese, constănţeanca speră să cucerească titlul şi cu noua sa echipă, dar să înregistreze şi un parcurs cât mai lung în Ettu Cup. „Au o echipă foarte bună, cu prezenţe constante în cupele europene şi sper să am un sezon reuşit acolo”, a mai spus sportiva crescută de Viorel Filimon şi Liliana Sebe, care se află la Constanţa în aceste zile. Nu pentru a-şi petrece vacanţa de vară, ci pentru a se pregăti pentru două întreceri importante: „Mă aşteaptă două competiţii importante, Open-ul Japoniei şi Open-ul Egiptului, iar în luna august avem programat un cantonament în China. Să vedem dacă între timp voi avea şi o scurtă vacanţă. Cel mai important este să strâng puncte, pentru că în această perioadă mulţi sportivi vor acest lucru pentru a obţine calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra”, s-a destăinuit Samara, care va pleca spre Japonia pe 30 iunie, Open-ul fiind programat în perioada 1-4 iulie. Open-ul Egiptului va începe pe 7 iulie.