Elizabeta Samara, bronz european în proba de dublu!

Ghinionul olandez nu le-a ocolit pe românce nici în competiţia de dublu. Elizabeta Samara şi Daniela Dodean au rămas cu medaliile de bronz în proba de dublu, după ce au cedat, din nou, în faţa reprezentantelor ţării batave. Revanşa din finala probei pe echipe s-a născut odată cu calificarea campioanelor europene en-titre în semifinalele de la dublu, unde, pentru o nouă finală la Campionatul European de la Ostrava, aveau nevoie de victorie, sâmbătă, în faţa cuplului Jie Li/Elena Timina (Olanda). Nimeni altele decât reprezentantele echipei câştigătoare a medaliei de aur în finala pe echipe, unde România a rămas cu argintul. Jie Li s-a impus atunci în faţa Danielei Dodean chiar în primul meci, anulându-i româncei două mingi de meci şi şansa de a aduce echipei tricolore în cont primul punct, lucru ce a cântărit enorm în desfăşurarea celorlalte partide ale întâlnirii. Din păcate, Ji Lie a reuşit să iasă câştigătoare încă o dată, ajutată de această dată de Elena Timina, care nu a jucat în proba pe echipe. Visul româncelor de a-şi apăra aurul cucerit în ediţia trecută s-a năruit după 3-4 (11-5, 12-14, 11-9, 9-11, 11-9, 9-11, 9-11) în semifinală, una extrem de echilibrată, dar în care balanţa s-a înclinat, din nou, în favoarea adversarelor. „Am avut meciul în mână şi puteam câştiga. Dacă luam cel de-al doilea set, în care am condus, era altceva. Am stat bine în apărare, dar în unele momente parcă am vrut să fac prea repede punctul. Îmi pare rău pentru că am avut multe şanse la această competiţie pe care nu le-am fructificat şi sunt un pic dezamăgită”,a declarat Elizabeta Samara. În proba de simplu, sportiva de la LPS CSS „Nicolae Rotaru” - CS Farul s-a oprit în optimile de finală, cedând întâlnirea cu Jie Xu (Polonia), scor 3-4 (4-11, 11-7, 7-11, 11-6, 11-8, 6-11, 8-11). Oricum, România se întoarce de la această ediţie a Campionatelor Europene cu un palmares bogat. Chiar dacă a lipsit de această dată aurul europen, medalia de argint obţinută de elevele lui Viorel Filimon în proba pe echipe şi cea de bronz de la dublu sunt extrem de valoroase, în condiţiile în care mai toate ţările europene au aliniat la startul întrecerii numeroase jucătoare asiatice naturalizate.