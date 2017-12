Elizabeth Hurley are probleme

Pentru fotomodelul convertit în actriţă Elizabeth Hurley au început primele probleme în calitate de mamă. Fiul ei, în vârstă de opt ani, a devenit deja „preocupat” de relaţiile intime şi de… Selena Gomez. „Damien este în prezent obsedat de cuvântul , îl pronunţă pe litere. Vorbeşte despre el tot timpul. Ştie deja rostul vieţii”, a declarat starul britanic. În plus, Elizabeth Hurley a mărturisit că micuţul ei a făcut deja şi o pasiune pentru adolescenta Selena Gomez şi a fost extrem de încântat când mama lui i-a cerut vedetei un poster cu dedicaţie pentru el. „A ajuns la punctul în care a trebuit să-l sun pe agentul meu din Los Angeles şi să îi spun: Ştii pe cineva care o cunoaşte pe Selena Gomez? Am nevoie de autograful ei. Este acea adolescentă tare din „Wizards of Waverly Place”. Are 17 ani, este şi vedetă pop şi este fata visurilor lui. A trebuit să implor pentru un autograf. A sosit posterul cu semnătura ei: Abia aştept să te cunosc! Selena. Lui Damien nu i-a venit să creadă ce norocos este. Este singurul lucru bun la jobul mamei lui, că poate face rost de numărul Selenei Gomez”, a completat amuzată vedeta.