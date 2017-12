Elizabeth Hurley s-a despărţit de iubitul ei

Liz Hurley, în vârstă de 45 de ani, s-a despărţit de Shane Warne, în vârstă de 41 de ani, după ce a aflat din presă că acesta i-a trimis unei femei australiene căsătorite peste o sută de sms-uri cu aluzii sexuale. Totodată, actriţa britanică a anunţat că şi-a anulat vizita pe care urma să o efectueze în Australia. Duminică, Liz Hurley a postat pe Twitter un mesaj prin care a dorit să infirme zvonurile potrivit cărora urma să îşi petreacă săptămânile viitoare în Australia, în compania iubitului ei, Shane Warne. Totodată, ea a anunţat că nu intenţionează să divorţeze de soţul ei - de care este despărţită de câteva luni -, magnatul indian din industria textilă Arun Nayar.

Relaţia dintre Elizabeth Hurley şi Shane Warne a fost făcută publică în urmă cu o săptămână, după ce tabloidul “News Of The World” a publicat o fotografie în care cei doi se sărutau în liftul unui hotel. Ei s-au cunoscut cu ocazia unei curse de cai organizată în iulie, în comitatul West Sussex. După apariţia în presă a acestor informaţii, Liz Hurley şi Shane Warne au confirmat faptul că s-au despărţit, fiecare, de foştii lor parteneri de viaţă. Liz Hurley este actriţă şi model şi conduce o fermă cu produse bio în Gloucestershire. Are un fiu în vârstă de 8 ani, Damian, iar în 2007 s-a căsătorit cu magnatul indian Arun Nayar. Anul trecut au existat zvonuri privind problemele din căsnicia lor, care au fost însă negate cu hotărâre de Liz Hurley. Shane Warne a fost căsătorit cu Simone, cu care are trei copii: Brooke, în vârstă de 13 ani, Jackson, de 11 ani şi Summer, de 8 ani. Cei doi s-au despărţit după o serie de aventuri ale lui Shane şi au divorţat în 2007, însă au încercat să-şi reia relaţia în 2009.