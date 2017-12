Elizabeth Taylor se apropie tot mai mult de a noua căsătorie

Deşi până acum a negat vehement acest lucru, actriţa americană Elizabeth Taylor, în vârstă de 78 de ani, este în pline pregătiri de nuntă. Actriţa va purta la cea de-a noua ei căsătorie cu impresarul Jason Winters, în vârstă de 49 de ani, cu care are o relaţie de aproape trei ani, un turban ornat cu diamante de trei milioane de dolari. Potrivit designerului Keith Holman, turbanul actriţei americane va avea ca piesă centrală un diamant de 30 de carate, în valoare de trei milioane de dolari, alte două diamante galbene de 40 de carate şi o diademă din platină. Designerul Keith Holman a colaborat în trecut cu Bill Whitten pentru a realiza costumele de scenă purtate de Michael Jackson în timpul concertelor pe care acesta le-a susţinut în anii \'80. Keith Holman a declarat că pentru confecţionarea acestui turban unicat este nevoie de eforturile a 12 artişti. Designerul va crea şi rochia de nuntă, concepută sub forma unui caftan extravagant, care să se asorteze cu turbanul.

Jacqueline „Jackie” Stallone, mama actorului Sylvester Stallone, care va fi prezentă la ceremonie în calitate de prietenă a celebrei actriţe americane, a declarat: „Keith va concepe şi rochia de mireasă. Va fi un fel de caftan. Nu va fi chiar alb, va avea o culoare strălucitoare. Dacă veţi vedea turbanul şi mai ales bijuteriile, veţi constata că acestea sunt extraordinare. Ea iubeşte aceste pietre preţioase şi trei milioane de dolari nu înseamnă nimic pentru ea”. Căsătoria urmează a fi celebrată către sfârşitul acestui an. La ceremonie, care avea loc într-un loc secret, vor participa aproximativ 200 de invitaţi. Persoanele invitate vor fi informate telefonic în legătură cu adresa unde va fi oficiată căsătoria, deoarece Elizabeth Taylor nu a dorit să tipărească invitaţii de nuntă, pentru a putea să păstreze secretul.

Cel mai recent mariaj al său, cu muncitorul în construcţii Larry Fortensky, a durat cinci ani şi s-a încheiat în 1996. Însă nu numai viaţa amoroasă a lui Elizabeth Taylor a ţinut prima pagină a ziarelor, ci şi starea ei de sănătate din ultimii ani. Recent, Elizabeth Taylor a refuzat o nouă intervenţie chirurgicală, în ciuda durerilor de spate, apropiaţii legendarei actriţe spunând că aceasta se simte deprimată şi nu mai este dispusă să-şi petreacă viaţa în spitale. Actriţa le-a mărturisit prietenilor şi familiei că nu mai are putere să mai suporte încă o operaţie, deşi acuză dureri şi a fost de trei ori internată de urgenţă în spital, de la începutul acestui an. În prezent, Elizabeth Taylor îşi petrece majoritatea timpului într-un scaun cu rotile, după ce în ultimii 25 de ani a fost internată de mai mult de o sută de ori în spital, având o intervenţie chirurgicală la şold şi două intervenţii foarte riscante la spate. În 1997, actriţa a suferit un atac cerebral în urma unei operaţii de extirpare a unei tumori pe creier şi a fost chiar în moarte clinică pentru scurt timp. Cea mai mare problemă de sănătate cu care se confruntă în prezent legendara doamnă a filmului este scolioza, care îi provoacă dureri acute la spate. Elizabeth Taylor a apărut ultima oară în public la sfârşitul lunii aprilie, fiind invitată de prinţul Charles la o gală specială organizată la Palatul Buckingham pentru a celebra cea de-a 60-a aniversare a Royal Welsh College of Music and Drama.