Ellen Barkin iubeşte din nou

Dragostea nu are vârstă! Este o concluzie care i se potriveşte, pe moment, lui Ellen Barkin. Actriţa în vârstă de 57 de ani este îndrăgostită lulea de fiul regizorului Barry Levinson, de 26 de ani. Vedeta, care şi-a făcut debutul în filmul lui Barry Levinson din 1980, ”Diner”, locuieşte împreună cu Sam Levinson de mai bine de doi ani, la New York, dar zvonul că formează un cuplu a apărut abia acum. Cei doi s-au cunoscut la filmările lungmetrajului ”Operation: Endgame”, pentru care el a scris scenariul. Actriţa apare şi în noul lui film, ”Another Happy Day”. Cei doi au fost zăriţi îmbrăţişându-se şi sărutându-se la Festivalul de Film de la Sundance din Utah, unde producţia a luat un premiu. ”Au ieşit, au fost fotografiaţi, nu au păstrat secret”, a declarat o sursă. Ellen Barkin are doi copii din primul mariaj cu actorul Gabriel Byrne. După divorţul lor, s-a căsătorit cu omul de afaceri Ronald Perelman, de care a divorţat în 2006.