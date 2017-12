Ellen Page, ameninţată cu moartea pe Twitter

Actriţa canadiană Ellen Page a primit ameninţări cu moartea pe Twitter, din partea unei persoane geloase pe relaţia pe care tânăra o are cu actorul suedez Alexander Skarsgard, unul dintre starurile serialului „True Blood”, considerat unul dintre cei mai sexy bărbaţi de la Hollywood. Ellen Page, în vârstă de 25 de ani, şi Alexander Skarsgard, de 35 de ani, s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru lungmetrajul „The East”. Cei doi actori au fost văzuţi de curând împreună, la Los Angeles, relaţia lor nefiind oficial confirmată. „O voi ucide pe Ellen Page. E un om mort!”, se afirmă într-unul dintre mesajele primite de actriţa canadiană pe contul său de Twitter. „Ellen Page, dacă vei continua relaţia cu Alexander Skarsgard, te voi ucide, în public, anul viitor. O voi face poate într-un club, la o competiţie sportivă, într-un restaurant sau atunci când vei semna autografe”, se afirmă într-un alt mesaj adresat actriţei. Ellen Page a predat mesajele poliţiei din Los Angeles, care a iniţiat o anchetă. Aceste ameninţări cu moartea au fost făcute cam în aceeaşi perioadă în care organizatorii Festivalului de Film de la Los Angeles au primit un apel telefonic de la o persoană care a spus că va veni la Los Angeles pentru a o ucide pe Ellen Page.

Actriţa canadiană Ellen Page a fost nominalizată la premiul Oscar şi la Globul de Aur pentru prestaţia ei din pelicula „Juno”, în regia lui Jason Reitman. Actriţa canadiană s-a remarcat ulterior în alte câteva pelicule de succes, precum „Inception / Începutul”, „X-Men: The Last Stand / X-Men: Ultima înfruntare\", „Whip It! / Dă-i bătaie!” şi „To Rome with Love / Din dragoste pentru Roma”.