Ellie White a adoptat un maidanez

Cântăreaţa Ellie White a ales ca, de 1 Mai, să facă o faptă bună şi a adoptat un căţel fără stăpân. Patrupedul fusese muşcat de un câine mai mare, iar cazul lui a ajuns la urechile artistei prin intermediul paginii sale de Facebook. Iubitoare de animale şi impresionată de situaţia căţelului, artista a luat imediat legătura cu persoana care îl găsise şi a decis să îl ia sub îngrijire. Patrupedul, în vârstă de doar câteva luni, a ajuns astfel în casa cântăreţei.

Ellie White urmează să îl ducă la veterinar, pentru a-i vindeca rănile. „Săraca, pentru că e fetiţă, are maxilarul rupt şi probleme la ochiul drept. Am adus-o acasă şi o voi duce la cabinet, pentru a o îngriji. I-am pus numele Darcie. Daisy, căţeluşa pe care o am de cinci ani, s-a acomodat rapid cu ea”, a declarat Ellie White. Fanii artistei au felicitat-o pe Facebook pentru gestul făcut. Un fan a întrebat-o, de altfel, dacă ar adopta şi un copil. „Da, chiar îmi doresc!”, i-a răspuns solista.