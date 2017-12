Ellie White a concediat şase bone

Este clar faptul că artistele-mămici nu au o viaţă uşoară, din cauza programului extrem de încărcat. Pentru solista Ellie White, acest lucru a însemnat un adevărat „casting” cu probă îndelungată de bone. Ea a avut parte numai de ghinioane cu bonele pe care le-a angajat să aibă grijă de băieţelul ei, Mihăiţă. Artista şi logodnicul ei, Doru, au avut neplăcuta surpriză să constate că femeile pe care le-au angajat nu doar că nu îşi îndeplineau cu prisosinţă sarcinile, dar, în lipsa lor, ignorau copilul şi îşi făceau de cap în apartament, în timp ce micuţul plângea. Ei au concediat, până în prezent, şase bone.

„În primele trei luni după naştere, am refuzat să apelăm la serviciile unei bone. Am locuit la Braşov, oraşul meu natal. Am luat atunci o pauză în carieră şi am decis să mă ocup 100% de creşterea lui Mihăiţă. Din primăvară, însă, ne-am mutat înapoi în Bucureşti şi a trebuit să luăm ajutoare, pentru că reîncepusem activitatea. Am avut interviuri cu multe bone. Pe unele le-am respins din prima, pe altele le-am angajat”, a declarat Ellie White.

Cei doi părinţi au remarcat superficialitatea unor bone în momentul în care s-au întors acasă pe neanunţate, iar cu alte ocazii, au remarcat „nereguli” datorită camerelor de supraveghere pe care le-au montat după primele experienţe neplăcute. „Nu înţeleg cât de greu este să îţi faci meseria. Te angajez, totuşi, ca să fii bonă, să ai grijă de copil, să îţi dai interesul. Multe stau şi doar aşteaptă să se termine programul şi să ia banii, ştiind că cel mic nu are cum să le spună părinţilor ce a făcut ea în casă cât timp au fost plecaţi”, a mai declarat, revoltată, solista.