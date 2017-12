ELLO, o nouă rețea de socializare „anti-Facebook”?

O nouă rețea de socializare, care permite crearea de cont doar pe bază de invitaţie, are din ce în ce mai mulți doritori de înscriere și ar putea deveni un pericol pentru Facebook. Noua platformă promite siguranță și publicitate zero. Cu un concept creat de designerul de biciclete Paul Budnitz, graphic designerii Berger & Föhr şi programatorii Mode Set, ELLO este considerată reţeaua de socializare „anti-Facebook”, poziționându-se ca o reţea cu un manifest şi cu o conştiinţă socială, dar şi ca un loc fără publicitate, scrie „The Guardian“, potrivit Mediafax. Înscrierea se face doar pe bază de invitaţie. ELLO este încă în faza de testare beta, are bug-uri de programare, dar atrage în continuare din ce în ce mai mulţi doritori. 31.000 de noi utilizatori au cerut să testeze versiunea beta în această săptămână, iar joi, din cauza numărului mare de solicitări, echipa din spatele ELLO a trebuit să blocheze noile invitaţii. E o platformă de socializare cu un manifest: „Reţeaua ta de socializare e deţinută de companii. Fiecare lucru pe care îl postezi, fiecare prieten pe care ţi-l faci şi fiecare link pe care îl accesezi este urmărit, înregistrat şi transformat în informaţie. Agenţiile de publicitate cumpără datele tale ca să îţi arate mai multe reclame. Eşti produsul a ceea ce e cumpărat şi vândut. Noi credem că există o cale mai bună. Credem în îndrăzneală. Credem în frumuseţe, simplitate şi transparenţă. Credem că oamenii care fac lucruri şi cei care le folosesc ar trebui să fie parteneri. Credem într-o reţea de socializare care poate fi un instrument pentru crearea de posibilităţi. Nu unul de decepţie, nu de constrângere sau manipulare - ci un loc pentru conectare, creaţie şi sărbătorirea vieţii. Nu eşti un produs”.