Elogiul tinereții și al muzicii, cu Smaranda Drăghici și invitații ei

La Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, stagiunea 2014-2015 s-a încheiat cu un recital special, susținut de tânăra soprană constănțeană Smaranda Drăghici și mai... tinerii săi invitați din București.

La puțin timp după ce a admirat-o în rolul Cibolettei din spectacolul de operetă „O noapte la Veneția”, de Joahnn Strauss-fiul, publicul s-a reîntâlnit, marți, cu Smaranda Drăghici, aflată într-o formă de zile mari, în ciuda efortului depus pentru susținerea proiectelor muzicale în care este implicată. Pentru melomanii tomitani, prezenți în număr foarte mare în sala de spectacole, constănțeanca a pregătit arii din operele „Lakme”, de Leo Delibes, și „Traviata”, de Giuseppe Verdi. Invitații săi - elevi sau studenți la Conservator: mezzosoprana Alina Dragnea, soprana Aida Pascu, tenorii David Gheorghe, Andrei Manea și Arinna Florea (contralto) - au încântat publicul cu vocile lor, acompaniați la pian de Ioana Maxim. În repertoriul serii s-au regăsit și lucrări de Georges Bizet, Piotr Ilici Ceaikovski, Giacomo Puccini, Ciprian Porumbescu și... Freddie Mercury.

„TOȚI SUNTEM ELEVII MADELEINEI ȘI LUI IONUȚ PASCU, PROFESORII ȘI PRIETENII NOȘTRI CEI MAI BUNI” „Am avut plăcerea de a încheia stagiunea cu acest concert. Am vrut să fie cât mai deosebit. L-am pregătit din scurt, deoarece am avut mult de lucru pentru „O noapte la Veneția” (n.r. - premiera operetei a avut loc pe 20 iunie, la TNOB), iar acum mă pregătesc pentru debut în „Liliacul”, în deplasare (n.r. - la Festivalul „Opera Nights”, care va avea loc între 15 și 20 iulie, la Deva și Hunedoara). Invitații mei, unii sunt copii încă - Aida are 15 ani, iar David are 12 ani -, iar alții sunt studenți la Conservator, în București, au toți voci foarte frumoase, iubesc muzica și sunt foarte muncitori. Toți suntem elevii Madeleinei și lui Ionuț Pascu, profesorii și prietenii noștri cei mai buni. Ei sunt, pentru noi, rețeta succesului. De anul trecut, când am cântat cu prietena mea, mezzosoprana Alina Dragnea, mi-am propus să cântăm împreună, cu toții, și am reușit”, a spus Smaranda Drăghici.

În public, printre spectatori, s-au aflat și soprana Madeleine Pascu și baritonul și dirijorul Ionuț Pascu, care au venit să-și susțină discipolii, dar și pe fiica lor, Aida. „Am avut emoții mai puține pentru Aida și mai multe pentru alții. Ea este foarte conștiincioasă și, stând foarte mult pe lângă noi, și-a însușit multe lucruri. Suntem foarte mulțumiți de evoluția lor din această seară (n.r. - marți), având în vedere că sunt foarte mici”, a spus Madeleine Pascu. „Orice ieșire în lume reprezintă un pas înainte pentru ei”, a adăugat și baritonul Ionuț Pascu.