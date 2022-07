Elon Musk vrea să renunţe la achiziţionarea Twitter

Elon Musk ameninţă că va renunţa la oferta sa de 44 miliarde de dolari pentru achiziţionarea platformei de socializare Twitter Inc, acuzând firma că refuză să-i dea informaţii referitoare la conturile de spam, transmite AP.



Avocaţii Tesla şi directorul general al SpaceX au trimis luni o scrisoare Twitter în care ameninţă că vor renunţa la tranzacţie. Scrisoarea a fost inclusă într-o solicitare transmisă Autorităţii de supraveghere a pieţei de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC).



În document se arată că Musk a cerut în mod repetat informaţii începând din 9 mai, aproximativ o lună după ce a înaintat oferta de achiziţionare a Twitter, pentru a evalua cât de multe dintre cele 229 de milioane de conturi ale companiei sunt false.



În urma anunţului, acţiunile Twitter au scăzut cu peste 5% în predeschiderea şedinţei de tranzacţionare a Bursei de la New York.



În scrisoare, avocaţii susţin că Twitter s-a oferit doar să furnizeze detalii privind metodele de testare ale companiei. Dar ei subliniază că răspunsul "ar echivala cu refuzul de a transmite datele solicitate de Elon Musk". Şeful Tesla vrea datele pentru a face propriile sale verificări a ceea ce el susţine că ar fi metodologiile relaxate ale Twitter.



Pe baza celei mai recente corespondenţe cu Twitter, Musk crede că firma se opune şi zădărniceşte dreptul său la obţinerea de informaţii, conform acordului de fuziune din aprilie, susţin avocaţii.