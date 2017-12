Elton John, editor special al ziarului “The Independent”

Celebrul muzician britanic Elton John va fi editorul special al ediţiei din 1 decembrie a ziarului “The Independent”, cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva maladiei SIDA. Elton John va fi editorul unui număr special al ziarului, dedicat luptei împotriva maladiei SIDA. Veniturile din vânzarea ziarului din 1 decembrie vor fi donate fundaţiei lui Elton John, care sprijină combaterea maladiei SIDA. “Am fost foarte bucuros să primesc invitaţia de a fi editor. Sunt nerăbdător să îmi petrec ziua în scaunul editorului şi sunt fericit că pot trece pe agendă subiectul SIDA”, a declarat Elton John.

Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri Top 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii \'70, cu şapte albume consecutive pe primul loc în SUA şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock\'n\'roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA după sfârşitul anilor \'80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a primit titlul de cavaler al Imperiului Britanic în 1998. Printre hiturile sale cele mai cunoscute se numără “Don\'t Go Breaking My Heart”, “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, “I\'m Still Standing”, “Nikita”, “Sacrifice”, “Candle in the Wind” şi “Something About the Way You Look Tonight”.