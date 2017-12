Elton John i-a plătit 20.000 de lire sterline mamei-surogat

Cântăreţul britanic Elton John i-a plătit suma de 20.000 de lire sterline, circa 23.860 de euro, femeii care a acceptat să-l nască pe Elijah, cel de-al doilea fiul al său şi al partenerului lui de viaţă, David Furnish. De data aceasta, starul britanic a plătit cu 3.000 de lire sterline mai mult decât a plătit-o pe mama-surogat a primului fiu pe care îl are cu partenerul său de viaţă. Dacă şi-ar dori un al treilea fiu, cuplul ar trebui să plătească doar 21.675 de lire sterline.

Cei doi au apelat la Center for Surrogate Parenting din Encino, California, care are clienţi gay. Centrul are reguli foarte stricte în ceea ce priveşte alegerea mamelor-surogat: acestea trebuie să nu depindă de asistenţa socială, să nu fumeze, să fie sănătoase şi să aibă deja un copil al lor, pentru a preveni problemele legate de separarea la naştere. Bebeluşul s-a născut pe 11 ianuarie şi a avut o greutate de 3,7 kilograme. Informaţia a fost confirmată de cuplu într-un interviu acordat revistei ”Hello”. Elton John şi David Furnish, care s-au căsătorit în 2005, au deja împreună un fiu, Zachary Jackson Levon, de 2 ani.