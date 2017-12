Cântăreţul britanic Elton John este atât de încântat de venirea pe lume a fiului său, încât îi cântă piesele sale, printre acestea numărându-se ”Blessed” sau ”The Greatest Discovery”. Elton John şi partenerul său de viaţă, David Furnish, au devenit părinţii unui băieţel, Zachary, născut de o mamă surogat în prima zi de Crăciun. ”Nu ne vine să credem ce noroc avem. Acum are patru săptămâni. Este cel mai minunat lucru care ni s-a întâmplat”, a declarat Elton John în legătură cu fiul său. De asemenea, cântăreţul în vârstă de 62 de ani a precizat că încă nu se simte copleşit de problemele pe care le presupune creşterea unui copil. ”A fost foarte relaxant, destul de distractiv, pentru că ştiţi cum este când copiii sunt mici şi, la vârsta asta, nu trebuie decât să te asiguri că nu le este foame, că sunt curaţi, că sunt spălaţi şi că sunt liniştiţi”, a declarat muzicianul. Elton John a mai declarat că adoră mirosul scutecelor, cel mai probabil curate...

Cântăreţul britanic Elton John şi partenerul său de viaţă, David Furnish, au declarat într-un interviu recent că nu ştiu cine este tatăl biologic al bebeluşului lor, acesta fiind conceput cu ajutorul unei tehnici care implică amestecarea eşantioanelor de spermă provenind de la doi donatori. Acest eşantion amestecat este utilizat apoi pentru a fecunda un ovul ales în prealabil de viitorii părinţi. Procedura este interzisă în Marea Britanie. ”Amândoi am contribuit. Pentru moment, n-avem nicio idee cine este tatăl biologic. Ne uităm la el în fiecare zi şi până acum pot să vă spun că are nasul lui Elton şi mâinile mele”, a declarat David Furnish, care are o relaţie de peste 17 ani cu Elton John. ”Însă niciunuia dintre noi nu îi pasă de acest aspect. Este copilul nostru. Tot ce contează este să fie sănătos, fericit şi să simtă că este iubit”, a adăugat partenerul de viaţă al cântăreţului britanic.