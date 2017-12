Elton John şi David Furnish vor avea al doilea copil

Cântăreţul Elton John şi partenerul său de viaţă, David Furnish, aşteaptă un al doilea copil, care va fi născut de aceeaşi femeie care a fost mamă surogat pentru fiul lor Zachary. Se pare că sarcina femeii este într-o fază avansată. ”Elton şi David o iubesc pe această doamnă ca pe o soră şi se simt îndatoraţi pe viaţă faţă de ea”, a declarat o sursă pentru tabloidul ”Daily Mirror”, adăugând că identitatea acesteia nu va fi dezvăluită niciodată. Elton a declarat la începutul acestui an că regretă că a aşteptat atât de mult să devină tată, pentru că este cel mai minunat lucru care i se putea întâmpla. Elton John a devenit, alături de partenerul său de viaţă, David Furnish, tatăl unui băieţel, Zachary, cu ajutorul unei mame surogat, în decembrie 2010. Elton John s-a căsătorit cu partenerul său de viaţă în 2005. Muzicianul a declarat, într-un interviu acordat în iulie televiziunii NBC, că se teme puţin de momentul în care fiul său îl va întreba de ce nu are o mămică. ”Va fi dureros pentru el când va creşte şi va înţelege că nu are o mămică. Însă e foarte fericit. Nu am văzut niciodată un copil atât de mulţumit. Iar voi nu aţi văzut niciodată doi oameni mai mulţumiţi decât David şi cu mine”.

Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri TOP 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii \'70, cu şapte albume consecutive No. 1 în SUA şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock\'n\'roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA, la sfârşitul anilor \'80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit cavaler în 1998.