Elton John, Sting şi Lily Allen, premiaţi

Artiştii britanici Sting, Elton John şi Lily Allen au fost premiaţi de industria muzicală americană, pentru piesele cu cele mai multe difuzări în SUA la radio şi televiziune. Sting s-a numărat printre premianţi datorită hit-ului ”Every Breath You Take”, compus şi interpretat în perioada în care activa în trupa The Police. Piesa a fost difuzată peste Ocean de peste zece milioane de ori. Distincţia acordată lui Elton John s-a datorat pieselor ”Your Song” şi ”Crocodile Rock”, în timp ce Lily Allen a fost premiată pentru piesa ”The Fear”. Ceremonia de premiere a avut loc la Londra. La precedenta ceremonie dedicată muzicienilor britanici cu piesele difuzate cel mai des în SUA, cei trei laureaţi au fost Ray Davies, fondator şi lider al trupei The Kinks, Bryan Ferry, lansat ca membru al trupei Roxy Music şi Van Morrison.