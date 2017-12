Elton John susţine că Iisus era gay

Cântăreţul britanic a declarat că Iisus a fost gay, într-un interviu controversat, acordat revistei americane ”Parade”, care riscă să trezească furia credincioşilor de peste Atlantic. Elton John, în vârstă de 62 de ani, a declarat: ”Cred că Iisus era un bărbat gay, plin de compasiune, extrem de inteligent, care înţelegea foarte bine problemele oamenilor. Iisus a dorit ca noi să fim iubitori şi să iertăm. Nu ştiu ce îi face pe oameni să fie atât de cruzi. Încearcă, de exemplu, să te pui în pielea unei femei lesbiene în Orientul Mijlociu. Eşti ca şi mort”.

În acelaşi interviu, Elton John a relatat cum l-a cunoscut pe David Furnish, partenerul său de viaţă, cu care s-a căsătorit în decembrie 2005. ”M-am simţit imediat atras de David. Era foarte bine îmbrăcat şi foarte timid. În seara următoare am luat cina împreună. După aceea, ne-am îndrăgostit unul de celălalt foarte repede”, a spus acesta. Cântăreţul britanic a relatat şi câteva dintre greşelile pe care le-a făcut în trecut cu foştii săi parteneri de viaţă: ”Întotdeauna îmi alegeam pe cineva mai tânăr ca mine. Voiam să-i acopăr cu dragostea mea. Îi duceam peste tot în lume şi voiam să îi educ. După un timp le făceam cadou un ceas Cartier, un costum Versace sau chiar o maşină sport. Ei nu lucrau, depindeau total de mine. După şase luni se plictiseau şi mă urau de moarte, pentru că le distrugeam viaţa şi respectul de sine. Nu intenţionam niciodată să fac asta”.

Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri Top 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii \'70, cu şapte albume consecutive pe primul loc în SUA şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock\'n\'roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA după sfârşitul anilor \'80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit cavaler în 1998. Printre hiturile sale cele mai cunoscute se numără ”Don\'t Go Breaking My Heart”, ”Sorry Seems to Be the Hardest Word”, ”I\'m Still Standing”, ”Nikita”, ”Sacrifice”, ”Candle In the Wind” şi ”Something About the Way You Look Tonight”.