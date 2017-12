Elton John va lansa o carte de memorii

Elton John îşi va lansa o carte de memorii despre viaţa sa frenetică şi cariera expansivă în lumina reflectoarelor. Cântăreţul britanic spune că procesul de scriere este... cathartic, potrivit ”The Guardian”. Cartea, care va fi lansată în 2019, va fi publicată de Henry Holt & Company, o ramură a editurii Macmillan, după o licitaţie care a implicat alte două edituri de renume. Acesta va fi scrisă în colaborare cu jurnalistul specializat în muzică Alexis Petridis. ”Nu sunt predispus la nostalgie. Sunt de multe ori acuzat că aştept cu prea multă nerăbdare următorul meu concert sau proiect creativ. E o surpriză să constat că procesul de scriere a memoriilor este atât de cathartic. Acum că mă uit înapoi, îmi dau seama ce viață nebună am trăit, am avut privilegiul extrem de a o trăi. Am crescut într-o perioadă de schimbare extraordinară în lumea noastră și am avut onoarea şi bucuria de a lucra cu atât de mulți oameni care se aflau în centrul acestor schimbări. Viața mea a fost o călătorie cu un rollercoaster. Sper că cititorii se vor bucura şi ei de incursiune”, a declarat Elton John.

Aceasta va fi prima şi singura autobiografie oficială a artistului în vârstă de 69 de ani, starul care a câştigat premiul Grammy şi care a lansat albumul de studio cu numărul 33 la începutul acestui an. De-a lungul carierei sale, Elton a vândut peste 300 de milioane de albume. ”Elton John este o figură extraordinară pentru cultura pop, a cărui celebritate transcende muzica lui”, a declarat Stephen Rubin, preşedinte şi editor la Henry Holt & Company. ”Sigur că știm versurile tuturor cântecelor, dar îl iubim la fel de mult pentru munca lui de caritate, pentru cercul său larg de prieteni, printre care se numără şi membri ai familiilor regale, pentru excentricitatea sa şi pentru stilul său suprem al umorului, pentru faptul că e irezistibil”.

Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 300 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri Top 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit cavaler în 1998.