Elton John vrea să adopte un băieţel din Ucraina

Aflat în vizită în Ucraina în numele fundaţiei sale anti-SIDA, cîntăreţul britanic a declarat că vrea să adopte un băieţel de 14 luni dintr-un orfelinat situat în estul ţării. Ucraina are una dintre cele mai mari rate de îmbolnăviri de SIDA din Europa. În urmă cu doi ani, Elton John a susţinut un concert gratuit în piaţa principală din Kiev, la care au participat zeci de mii de oameni şi care a avut ca scop promovarea luptei anti-SIDA. Fundaţia lui Elton John, AIDS Foundation, colaborează cu Anti-AIDS Foundation a Olenei Franchuk, fiica fostului preşedinte Leonid Kuchma.

Sîmbătă, Sir Elton John a cîntat piesa “Circle of Life” pentru copiii de la un orfelinat din estul Ucrainei, mulţi rămaşi orfani din cauza maladiei SIDA. Ulterior, cîntăreţul şi partenerul de viaţă, David Furnish, care ţinea pe genunchi un băieţel de 14 luni pe nume Lev, au fost întrebaţi dacă se gîndesc să adopte. “David şi cu mine vorbim mereu despre adopţie. David şi-a dorit întotdeauna să adopte, iar eu am refuzat mereu, pentru că am 62 de ani şi pentru că eu călătoresc mult şi am viaţa pe care o am, astfel încît nu ar fi cinstit pentru copil”, a spus acesta. “Dar, după ce l-am văzut pe Lev astăzi, mi-ar plăcea să îl adopt. Nu ştiu cum vom face, dar mi-a furat inima. Şi i-a furat inima lui David şi ar fi minunat să avem un cămin. M-am răzgândit astăzi, în privinţa adopţie”, a afirmat cîntăreul britanic spre marea fericire a partenenrului său de viaţă. Elton John a mai spus că moartea colegului său, clăparul Guy Babylon, l-a determinat să-şi schimbe concepţiile. “Săptămîna trecută l-am pierdut pe unul dintre cei mai buni prieteni. Acest lucru mi-a rupt inima, pentru că era un geniu şi era atît de tînăr şi avea doi copii minunaţi. Ce altă oportunitate mai bună de a-l înlocui decît cu cineva căruia pot să-i ofer un viitor?”, a declarat cîntăreţul.

Într-o carieră de aproape cinci decenii, Sir Reginald Kenneth Dwight, cunoscut sub pseudonimul Elton John, a reuşit să vîndă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri Top 40, fiind în prezent unul dintre cei mai de succes cîntăreţi ai tuturor timpurilor. Succesul său a avut un impact puternic în muzica Pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în Rock and Roll. Continuă să fie un simbol al vieţii publice şi s-a implicat în lupta anti-SIDA după sfîrşitul anilor \'80. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit comandor al Imperiului britanic în 1998. Elton John şi partenerul său de lungă durată David Furnish fac parte dintre cele 700 de cupluri gay care şi-au legalizat relaţia la data de 21 decembrie 2005, ziua în care a intrat în vigoare legea ce permite uniunile civile între homosexuali în Marea Britanie.