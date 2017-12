Emanciparea boilor

Se ştie, până la binefacerile actualei guvernări, care ne-a săturat de traiul bun, boii erau mai tâmpiţi decât Tândală, personaj pe care îl regăsim plenar în structurile de conducere ale patriei. Dintr-un reflex greu de explicat, chiar şi astăzi, boii stăteau tot timpul înaintea căruţei şi se încăpăţânau să plece de acolo! Din acest motiv, cursele regulate de căruţe reprezentau un eveniment foarte rar. Într-un fel, meteahna cu pricina are continuitate şi în epoca noastră, unde prostia, la nivel de politică de stat, a cunoscut o ascensiune fără precedent. Chiar dacă ne afundăm tot mai mult în criză, boii capitalismului de cumetrie s-au emancipat într-o oarecare măsură. Locul căruţei, în faţa căreia boii se montau singuri ca nişte tâmpiţi, a fost luat de maşinile de lux aflate în dotarea personală a parveniţilor. Când spun tâmpenii pe bandă rulantă o fac cu o dezinvoltură de-a dreptul dezarmantă. Ori de câte ori este adusă în discuţie situaţia dezastruoasă în care a fost abandonată naţiunea, ca recunoaşterea nostalgiei lor personale, dumnealor pun căruţa înainte. Adevărul este că am ajuns cu toţii de căruţă şi de teleguţă. Degeaba pocneşte poporul din bici! Ce să priceapă un bou? El îşi vede liniştit de treburile lui personale! Ţara arde şi boul freacă menta! Auzim, cu mici excepţii, aproape în fiecare zi, diverse povestiri hazlii despre ieşirea noastră din recesiune şi despre refacerea economică a patriei. Cum vine chestia asta? Cu boii înaintea căruţei? După ce s-a dumirit că nu s-a plasat corespunzător în faţa căruţei, boul s-a înscris la cursurile de tras targa pe uscat. După cum observaţi, boul face orice, dar, atenţie!, nu ceea ce este necesar! Pe lângă faptul că este prost, boul e şi căpos! Dacă nu are căruţă în dotare, ca să amenajeze un loc de întors, de pildă, ca la Ploieşti, o ţine langa în fudulia lui. Degeaba încearcă unii să-l direcţioneze pe drumul cel bun! De căpos ce e, dumnealui este în stare să-şi frângă singur gâtul, aruncându-se, precum orbetele, în gol. Dar, surprinzător, nu-şi rupe gâtul! La noi, din păcate, prostia este straşnic păzită de imunitate! Boul este considerat monument al naturii. Viţelul de la poarta nouă - continuatorul tradiţiilor legate de căruţa lăsată în drum. Cei care fug de răspundere, după vorbă, după tic, pun tot timpul carul înainte. În felul acesta, găsesc mai repede o scuză pentru inconsecvenţa lor în ce priveşte treburile ţării. În ultima vreme, se vorbeşte frecvent despre emanciparea boilor. Aiurea. Boul, indiferent de mărimea capului, tot bou rămâne! Face dumnealui pe emancipatul, făcând trimitere la gulerele albe, dar, când scapă pe câmpii, îşi dă singur cu copita în dreptul. Numărul mare de viţei la poarta nouă mă pune pe gânduri. Domnilor, chiar nu scăpăm de ăştia? Tot ei? Tot ei? Ca semn decisiv al continuităţii în prostie, viţeii de la poarta nouă sunt antrenaţi pentru a se poziţiona în dreptul căruţei proptite în dreptul FMI. Bou, bou, da’ scump!