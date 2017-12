Emanuel Gyenes a încheiat pe locul 17 Raliul Dakar 2017

Piloţii români Emanuel Gyenes şi Marcel Butuza au ajuns cu bine la finalul ediției 2017 din Raliul Dakar, regăsindu-se între cei 97 de piloţi la clasa moto care au trecut de linia de sosire a ultimei probe speciale, iar primul a reuşit chiar să pătrundă în Top 20, încheind pe locul 17 la general. În ultima etapă, programată sâmbătă între Rio Curato și Buenos Aires (786 km), doar 64 au fost parcurşi în regim de probă specială, iar pilotul sătmărean a intrat din nou între cei mai buni 20 de piloţi ai zilei. Gyenes a fost înregistrat cu al 19-lea timp, suficient pentru a încheia pe locul 17 în clasamentul general. În clasamentul piloţilor privaţi (nu sunt incluşi cei de uzină), Gyenes a terminat pe locul al 7-lea. El s-ar fi clasat însă sigur în primii 15 la general dacă n-ar fi primit o penalizare de o oră în prima săptămână, poate s-ar fi luptat chiar pentru un loc în Top 10.

În a doua săptămână, Gyenes a făcut o adevărată cursă de recuperare, după ce a luat startul de pe locul 29 la general. Sportivul român, descris de ASO, organizatorul Dakarului, ca unul dintre cei buni piloţi privaţi din lume, a urcat treaptă cu treaptă, astfel că pentru a patra oară în carieră a terminat întrecerea în Top 20. Rezultatul este cu atât mai remarcabil, având în vedere că în această săptămână s-au tot scurtat şi anulat probe speciale, din cauza condiţiilor meteorologice. Rezultatul de vârf rămâne cel din 2016, când s-a clasat pe locul 14.

„Au fost două săptămâni foarte grele anul acesta. În Bolivia au fost probleme cu vremea. Am stat acolo şase zile şi s-au anulat două probe speciale, s-au scurtat alte două. Acolo am avut probleme mari şi eu am avut probleme cu navigaţia. Anul acesta organizatorii au schimbat metoda de navigaţie, au făcut să fie puţin mai greu şi toţi concurenţii, şi de la auto, şi de la moto, am avut probleme cu navigaţia. Prima săptămână a fost una bună, nu am avut mari probleme doar că în ziua de odihnă, la sfârşit, am primit vestea că sunt penalizat cu o oră. Asta pentru că în ziua în care am trecut din Argentina în Bolivia, la graniţă nu era punct de alimentare şi eu am ieşit un km ca să alimentez. Penalizarea m-a dus pe locul 29 şi sincer nu credeam că mai pot ajunge în top 20. Dar la sfârşit am tras tare, am avut şi puţin noroc şi am terminat pe locul 17 la general, iar acest rezultat nu este departe de ce mi-am propus. Normal că aş fi vrut să fiu mai în faţă, să fiu în top 15, dar având în vedere penalizarea primită este foarte bine şi locul 17. Sper că voi putea să fiu aici şi în anii următori”, a declarat Emanuel Gyenes.

Ar mai fi de spus că Marcel Butuza a încheiat pe locul 71 în clasamentul general, iar la clasa moto a câştigat britanicul Sam Sunderland, pilot de uzină KTM, care a terminat pentru prima dată în carieră Dakarul! El a fost urmat de Matthias Walkner și Gerard Farres Guell, ambii la peste 20 de minute distanță. La clasa auto s-a impus francezul Stephane Peterhansel, care a cucerit al 13-lea său titlu în Dakar și al 7-lea la volan.