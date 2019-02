Emanuel Gyenes, obligat să abandoneze în Raliul Dakar

Motociclistul român Emanuel Gyenes a abandonat în etapa a opta a Raliului Dakar, din cauza unei căzături în urma căreia a avut probleme la braţul drept. Gyenes nu mai putea ţine mâna pe ghidon, în braţul drept având o tijă în urma accidentării de anul trecut. Gyenes a concurat în Peru la categoriile Malle Moto şi Marathon.

„Am încercat imposibilul şi eram deja foarte aproape să fac să devină realitate ce mi-am propus. Etapa 8 din Dakar 2019 nu a fost nicidecum cum mi-am dorit-o. A fost un start în care 80% din motociclişti am pornit după 10 maşini şi 5 camioane şi a fost extrem de greu în urme şi praf. Dupa wp 1 am căzut, s-a avariat sistemul de navigaţie şi impactul a fost dur pentru braţul drept în care am tija. Am încercat să mai merg şi după 10 km a trebuit să mă opresc pentru că nu mai puteam ţine mâna pe ghidon. Am stat zeci de minute să văd dacă pot continua, însă în cele din urmă a trebuit să chem elicopterul. Voi reveni anul viitor în Dakar mult mai puternic şi mai motivat! Mulţumesc familiei, în special soţiei mele, care are răbdare cu mine şi mă susţine în tot ceea ce fac”, a fost mesajul postat de Emanuel Gyenes pe pagina personală de Facebook. Gyenes a mulţumit şi sponsorilor pentru susţinerea financiară, precum şi celorlalte persoane implicate în activitatea lui.