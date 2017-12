Emanuel le pregăteşte fanilor o surpriză

Emanuel, fostul solist al trupei "Stigma", se ocupă, în prezent, de producţie, însă, cu toate acestea, artistul mai are în plan şi finalizarea, în această toamnă, a unui nou material discografic. "Nu mă grăbesc, acum sînt mulţumit că am propriul studio şi pot acorda atenţia necesară fiecărei piese, avînd şi timpul necesar la dispoziţie. Vreau să iasă un produs de calitate, care va conţine zece sau 12 piese, un album pe care fanii mei să îl asculte cu plăcere, să îl ia acasă", a declarat Emanuel. În plus, artistul le mai pregăteşte fanilor cîteva surprize, pe care a decis să nu le dezvăluie, încă. "Nu pot să dau foarte multe detalii, voi putea vorbi despre aceste proiecte cînd le voi finaliza. Pot să spun că îmi doresc să fie un album excepţional, cu un sound caracteristic. Cred că pe cel de al treilea material discografic se va naşte stilul Emanuel".

După ce îşi va lansa noul album, interpretul-producător îşi doreşte şi o campanie de promovare a materialului discografic. "Vreau ca promovarea să fie un proiect bine gîndit, nu doar un clip difuzat la TV. Vor exista apariţii live, unde voi cînta la pian sau la chitară. Din păcate, producţia îmi ocupă foarte mult timp, astfel încît sînt nevoit să merg în mai puţine locuri decît mi-aş dori. Totodată, mi-ar plăcea, ca peste cîteva săptămîni, viitorul single să se difuzeze, deja, pe posturile de radio", a mai spus Emanuel.